En inmunólogo Alfredo Corell anticipa lo que “probablemente” ocurrirá con la Covid-19 en España a finales de mes

El inmunólogo Alfredo Corell ha pronosticado este lunes que a finales de enero la actual ola de coronavirus debería empezar a caer. El pico de contagios, según Corell, se va a producir previsiblemente en las próximas semanas, una vez pasen 10 días de rigor desde la festividad de Reyes. “A finales de enero comenzaremos a ver la caída de esta sexta ola”, ha advertido. Además, el inmunólogo también ha opinado en el programa Espejo Público sobre la posibilidad de adoptar una estrategia de control de casos de coronavirus similar a la de la gripe que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha anunciado este lunes. “No me parece mal que se pueda vigilar como se hace con la gripe, pero desde luego cuando superemos esta ola que estamos viviendo. Hay que prepararse para convivir con esto de otra manera”, ha asegurado.

Sobre las desbocadas cifras de contagios en Navarra y País Vasco cree que un factor puede ser la proximidad que estas comunidades tienen con Francia. “Puede haber alguna variación debido al flujo de personas que entran por el norte de España”. Pero sin duda, el factor que más diferencia en este caso, como estas regiones han indicado, es el número de test que se han realizado. “A mayor número de test, probablemente la incidencia salga más alta”, ha explicado el experto. Considera que hay regiones donde el acceso a la atención primaria está tan “absolutamente colapsado” que las personas se hacen test de autodiagnóstico y no se llegan a comunicar estos positivos a los centros. “Probablemente la incidencia de las regiones es más alta que la que estamos estimando”.

Sobre el cambio de protocolo de los 7 días de confinamiento para un positivo, señala que está indicado para aquellos que hayan sido asintomáticos. “Estamos viendo que en estos test de diagnóstico rápido del antígeno se arrastra ese positivo más tiempo, como pasaba antes con las PCR, que se dejaron de hacer porque al final no se daba el alta a un positivo pasados los 15 días porque seguía dando PCR positiva. Con estos test, pasa lo mismo. se arrastran positivos más tiempo. Esto no significa que la persona sea contagiosa”, ha indicado el inmunólogo. “Para poder salir a la calle tienen que haber pasado 3 días libres de síntomas y en ese caso aunque el test sea positivo la persona no es contagiosa”, ha apuntado.

Corell también ha añadido que la variante denominada como Deltacron, localizada en Chipre aún está por confirmar. “Se le ha puesto un nombre para que la gente se preocupe. Aún hay que demostrar que existe, si juntas la transmisibilidad de Ómicron con Delta que clínicamente ha sido más grave dirías que estamos ante algo grave pero aún hay que demostrar que esto es una combinación de dos variantes. Hay poquísimos casos, no llegan a 25 en este momento. Dejaría que la preocupación la tengan las autoridades y los científicos y diría a la gente que se espere porque probablemente nos olvidemos de ella en una semana”.