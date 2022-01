Flurona: siete respuestas ante este enigma que se previene con la vacuna

Se trata de uno de esos casos en los que los titulares han ido más lejos que la noticia. A principios de año, dos jóvenes embarazadas dieron positivo tanto por el coronavirus como por el virus de la influenza (gripe) en Israel. Se bautizó a esta co-infección por dos virus como “flurona” y muchos medios hablaron de los primeros casos en el planeta. Algo que no es cierto. Lo que ocurre es que debido al confinamiento y las medidas restrictivas que vivimos durante 2021, los casos de gripe fueron muy pocos y casi pasaron desapercibidos. Pero los hubo. Por ello, a la hora de saber más sobre la flurona (que no es una enfermedad), más nos vale limitarnos a los hechos y al conocimiento.

¿Cuándo se dieron los primeros casos de flurona?

Ya en febrero de 2020 se habían detectado casos en Estados Unidos de pacientes con ambas infecciones. A lo largo de 2021 se detectaron también casos en Brasil, Hungría y Filipinas. Y sí, también en España. Así que los dos casos mencionados de Israel solo fueron los primeros de los que se tiene conocimiento en dicho país.

¿Cuan frecuente son este tipo de “infecciones dobles”?

De acuerdo con un análisis a gran escala publicado en Frontiers in Medicine, sobre más de 1.500 estudios realizados entre 2020 y 2021, demostró que un 0,8% de las personas con Covid, también tenían la gripe. No es la infección más común, pero sí se han detectado casos. Y no, no se trata de una nueva variante del SARS-CoV-2.

¿Hay otros casos de co-infección?

El cóctel flurona no es una mezcla nueva. Las infecciones simultáneas por distintos patógenos es algo muy conocido por la ciencia. En un metaanálisis publicado por expertos de la Universidad de Wisconsin, descubrieron que el 19% de las personas que dieron positivo por Covid dieron positivo simultáneamente por otro patógeno, ya sea viral, bacteriano o causado por hongos. Y también que uno de cada cuatro positivos por Covid también estaban infectados por un patógeno diferente.

¿Es más peligrosa?

La realidad es que no se sabe. Teniendo en cuenta que el último año casi no hubo infecciones por gripe, las cifras de hospitalización o muerte por flurona son especulaciones. Lo que sí destacan los expertos, es que podría tener un impacto importante en la carga sanitaria que ya tendría que estar previsto, sobre todo en el hemisferio norte, con la temporada de la gripe en plena salida. Lo que sí dejan claro es que vacunarse es muy importante: las dos mujeres de Israel no habían sido vacunadas.

De acuerdo con un estudio reciente, publicado en Cell Research, la “superposición de la pandemia de Covid19 y la gripe estacional podría colocar a una gran población en alto riesgo de infección simultánea con estos dos virus”. Riesgo de infección, no de hospitalización.

¿Se puede prevenir?

A medida que surgen más informes sobre coinfecciones, los expertos en salud y los médicos enfatizan que las vacunas contra el coronavirus y la gripe siguen siendo la mejor manera de protegerse contra infecciones graves.El estudio antes mencionado y publicado en Cell Research destacaba que el SARS-CoV-2 tiene el potencial para que la gripe sea más grave…en quienes no están vacunados. Es decir, podemos dar positivo, pero será una infección más leve. El uso de mascarillas también es otra medida para reducir las posibilidades de contagio. La realidad es que son muy pocos los centros en los que se realicen pruebas para ambas ya que los hospitales de todo el mundo utilizan diferentes enfoques para tratar y diagnosticar a los pacientes.

¿Cuáles son los síntomas de flurona?

El coronavirus y la gripe son infecciones respiratorias, que pueden causar síntomas similares como fiebre, tos, fatiga, secreción nasal, dolor de garganta y diarrea. También dolores musculares y corporales en general. Si bien es cierto que ambas infecciones pueden ser fatales (de acuerdo con la OMS cada año mueren cerca de 650.000 personas por gripe), la gravedad de cada diagnóstico depende en gran medida del sistema inmunológico de la persona, si ha sido vacunada y otros factores. Los trabajadores de la salud, las personas mayores de 65 años y aquellas con problemas de salud subyacentes corren un mayor riesgo de contraer uno o ambos virus.

¿Puede evolucionar hacia algo más grave?

A pesar que tienen síntomas parecidos y se transmiten de modo similar, a través de gotitas y aerosoles al toser, estornudar, hablar, cantar o respirar, la posibilidad de que evolucione hacia un “supervirus” es nula. De acuerdo con Abdi Mahamud, epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud, estos dos virus no comparten información entre sí y su forma de entrar en nuestras células es diferente, por lo que la proliferación de casos de flurona no aumenta el riesgo de que el coronavirus evolucione a variantes más peligrosas.

“Se trata de virus de especies completamente diferentes – afirmo Mahamud en una conferencia de prensa – que usan receptores distintos para infectar, y no hay mucha interacción entre ellos”.

Hay que tener en cuenta que las mutaciones del coronavirus que provoca la Covid se producen particularmente en aquellas personas no vacunadas. En ellas el patógeno tiene más posibilidades de replicarse y buscar nuevas soluciones o alternativas evolutivas.