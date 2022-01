Mahatma Gandhi decía que “donde hay amor hay vida”. Y esta es, sin duda, una de las definiciones más sencillas, pero realistas sobre este maravilloso sentimiento, a la vez que misteriosa. Porque no existe una norma para establecer de quién o cómo nos enamoramos, aunque muchas personas sostienen que el factor que más pesa, a primera instancia, es el físico. Sin embargo, la ciencia demuestra que la mayoría de nosotros actuamos siguiendo un determinado patrón psicológico en el que intervienen aspectos como las hormonas, los intereses y educación o el lenguaje corporal. Estos factores ayudan a determinar de quién nos enamoramos y quién se enamora de nosotros.

Facciones familiares

Según varios estudios, la hormona del amor se dispara en agosto

El psicólogo de la Universidad de St. Andrews, David Perrett y sus colegas descubrieron que algunas personas se sienten atraídas por otras que tienen el mismo color de ojos y pelo de su padre en el caso de las mujeres o de su madre, en el caso de los hombres, así como por el rango de edad que tenían cuando ellos nacieron.

“Descubrimos que las mujeres nacidas de padres mayores de 30 años estaban menos interesadas por la juventud y más atraídas por las señales de edad en los rostros masculinos que las mujeres con padres menores de 30 años”, escriben los autores. “Para los hombres, las preferencias por los rostros femeninos estaban influidas por la edad de su madre y no por la edad de su padre, pero solo en las relaciones a largo plazo”, añaden.

¿Una cuestión hormonal?

Pastillas capaces de activar hormonas como la oxitocina, la dopamina y la serotonina

Una mujer prefiere a un hombre más masculino cuando es fértil y busca una aventura en lugar de una pareja para toda la vida, según un estudio liderado por Anthony Little, psicólogo de la Universidad de Stirling en Escocia. El hallazgo sugiere que el valor que las mujeres le dan a la masculinidad cambia con el contexto y con los ciclos reproductivos y las metas inmediatas. También se descubrió que la preferencia de una mujer por los hombres con facciones más varoniles varía según lo atractiva que se considere a sí misma. Por otro lado, investigaciones anteriores han demostrado que las mujeres ven la masculinidad facial (mandíbulas cuadradas y cejas bien definidas), como buenas características para parejas a corto plazo, mientras que los rasgos más femeninos se perciben como mejores para parejas a largo plazo. Aunque “esta es un área de investigación controvertida. Los estudios son muy inconsistentes”, dijo a “LiveScience” la psicóloga Wendy Wood de la Universidad del Sur de California. “Solo unos pocos estudios han demostrado que los ciclos menstruales de las mujeres influyen en sus preferencias de pareja, son muchos más los que no encuentran efectos en las preferencias”, agregó Wood.

Lenguaje corporal

Mujer con claros signos de preocupación FOTO: La Razón La Razón

El lenguaje corporal es de vital importancia, tanto que, según varios estudios, del 65 al 90% de cada conversación se interpreta a través de nuestras expresiones corporales. El arte de leer a las personas es esencial para formar nuevas relaciones y crear impresiones duraderas.

Las personas ansiosas pueden adoptar una expresión facial rígida y tensa, pudiendo malinterpretarse como un gesto de tristeza, ira o incluso desaprobación. Asimismo, retorcerse las manos o tocarse las mangas puede transmitir tensión, nerviosismo incluso deshonestidad. Por último, las personas que mascan chicle o se muerden las uñas envían un mensaje de ansiedad o frustración, ninguna de las cuales son emociones atractivas.

La mirada, el espejo del alma

Emma Stone) y Ryan Gosling en la película "La La Land"

En 2006 se realizó un experimento por el cual se demostró que cuando alguien sonríe mientras dirige su interés y contacto visual hacia nosotros, su atractivo se potencia, más que alguien que nos mira sin sonreír o cuando alguien sonríe pero no nos mira. Aunque eso no quiere decir que no podamos encontrar a alguien atractivo si mira hacia otro lado y no sonríe. Si, por ejemplo, su cita está dirigiendo una sonrisa a alguien, tiene sentido pensar que nos gustaría más si esa sonrisa estuviera dirigida hacia nosotros, porque es esa sonrisa y mirada atenta y decidida lo que puede provocar la sensación de una conexión entre dos personas.

Compatibilidad

Jacques Rivette con Jane Birkin durante el rodaje de «El amor por tierra» (1984)

El psicólogo canadiense Eric Berne, explicó en su libro “The Games People Play” (los juegos a los que juega la gente) que las mejores parejas conectan en tres niveles diferentes. Basándose en las teorías de Sigmund Freud, el psicólogo argumentó que cada persona tiene tres “estados del yo”:

• El padre: lo que te han enseñado.

• El niño: lo que has sentido.

• El adulto: lo que has aprendido.

Por tanto, según el autor, cuando dos personas son realmente compatibles, se conectan a lo largo de cada nivel.