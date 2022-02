El coche del segundo investigado de Traspinedo estaba recién lavado

La familia de Esther López, la joven desaparecida el pasado 12 de enero en Traspinedo (Valladolid) comienza a perder la esperanza. No ya de encontrar con vida a la chica, de 35 años, sino de que la Guardia Civil logre encontrar su cuerpo sin vida. Conscientes de que no será sino éste el final de la historia, ahora solo desean que los investigadores logren «acorralar» al segundo sospechoso por la desaparición de Esther, tras el mazazo que supuso para todos la puesta en libertad del primer detenido, Ramón «El Manitas».

Después de analizar con lupa su casa y su coche, el juzgado tuvo que dejarle en libertad al no haber indicios de su participación en la desaparición. Ahora la lupa policial ha vuelto a posarse sobre Óscar, la última persona que estuvo con ella aquella madrugada y que, además, es amigo de la familia. Fue él quien aseguró que a eso de las 3:30 horas de la madrugada dejó a la chica que se bajara de su coche porque ella «quería seguir la fiesta» y él quería irse a dormir. Así, sostuvo que Esther se bajó en aquel punto de la carretera, a 4 kilómetros del pueblo y donde comenzaba un camino que daba a la calle donde vivía «El Manitas». Pero descartado ya prácticamente este último, Óscar centra ahora las investigaciones. Según fuentes cercanas, ya ha ofrecido tres versiones diferentes; no muy dispares entre sí pero sí con contradicciones.

Además de analizar el clonado del móvil de Esther, que podría arrojar algo más de luz sobre su geolocalización aquella noche (y su comparación con los demás), los servicios centrales de la Guardia Civil que prestan apoyo en este tipo de investigaciones ya analizaron el coche de Óscar antes de regresar a Madrid. Se trata de un Volkswagen Tiguan gris done Esther había montado de copiloto la última noche pero, desgraciadamente, no se ha encontrado nada relevante para la investigación (no se detectó ningún fluido ni ADN de la chica) más allá de que estaba quizás, según fuentes de la investigación, «demasiado limpio», sin prácticamente polvo siquiera en las alfombrillas del suelo, lo que ha echo a parte de los investigadores afianzar sus sospechas contra él. Éste podría ser un indicio de que trató de limpiar pruebas. Recordemos que, por el contrario, la casa del primer sospechoso estaba sucia de «meses sin limpiar» y hasta había ratones vivos corriendo por el fregadero de la cocina.