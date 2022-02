Comprender qué hace que un video se vuelva viral es el Santo Grial de los especialistas en marketing. Gran parte de las investigaciones en esta área han analizado lo que hace que las personas compartan determinado contenido, ya que se supone que algo se vuelve viral porque se puede compartir. Pero, ¿qué nos motiva exactamente? Según los expertos, los videos que se vuelven virales tienen cuatro características en común que nos inspiran a compartir y aumentar esas visitas, independientemente de la red social donde esté alojado, ya sea YouTube, Twitter, Instagram, Tik Tok o Facebook.

Eres lo que compartes

El primero es la “autointensificación”, que es la tendencia instintiva que las personas tenemos para construir y mantener nuestro autoestima. Una forma de desarrollar la autoestima es ganándonos el respeto de los demás. La información que tiene valor para otros se comparte porque las personas expresan su gratificación en forma de “me gusta” a la persona que la compartió.

Este respeto se puede ganar de varias maneras. Una forma es legitimar la pertenencia a un grupo social. Otra forma es compartir algo que creamos que es importante en base a nuestra personalidad. Pero quizás la forma más común de “autointensificación” es compartir información que se considera útil para los demás. Los trucos que resuelven un problema cotidiano son un claro ejemplo. Cuando las personas transmiten información útil y relevante, se ganan el respeto de los demás, lo que hace que la persona que la comparte se sienta bien consigo misma.

Emoción

El segundo aspecto es la forma en que genera emociones. Cuando las personas experimentan emociones fuertes, la mente intenta dar sentido a lo que sucedió. Esto motiva su deseo de revivir la experiencia contándosela a otros. De la misma manera, cuanta más emociones nos produzca un video, más probable será que se comparta. Para que un video motive a las personas a compartir, las emociones deben ser intensas. Una forma de hacer esto es hacer que la gente cambie rápidamente de una emoción negativa a una positiva, o viceversa. La organización sin fines de lucro “Save the Children” produjo el anuncio viral “Most Shocking Second a Day” utilizando esta técnica.

Relevancia

La tercera cualidad es la afinidad, mejor descrita como relevancia intensa. Se manifiesta como un sentimiento de calidez, respeto y profundo aprecio por una actividad, idea u objeto. En ocasiones, la afinidad es evocada por las aficiones en las que las personas están intensamente interesadas. Sin embargo, la afinidad no es fácil de crear ya que existen multitud de personas y estas tienen intereses muy diversos. Por tanto, una técnica que se usa a menudo para crear afinidad es activar ciertos recuerdos, ya que algunos aspectos de la vida son compartidos entre la mayoría de nosotros.

Haz que tu corazón se acelere

El cuarto mecanismo es una respuesta biológica a los medios, en este caso a la información. Se manifiesta como un aumento del ritmo cardíaco, de liberación de endorfinas y adrenalina y, en algunos casos, de escalofríos que recorren la columna vertebral. No se entiende completamente por qué este tipo de sentimientos hacen que las personas compartan un determinado contenido, pero curiosamente activa partes primitivas del cerebro generalmente asociadas con la supervivencia (comer, dormir y procrear). Este sentimiento se puede activar a través de la música, aunque también se puede crear usando ciertos estados de ánimo, como el asombro o la emoción. Algo comúnmente utilizado en la publicidad viral.