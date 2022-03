Ómicron «silenciosa» será dominante a final de mes

La denominada en un inicio variante «sigilosa» – por no contar con la mutación característica en el que gen S que hace que la Ómicron original sea detectada fácilmente en las PCR– está empezando a hacer mucho ruido. Aunque para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la BA.2 no es, por el momento, una nueva variante con entidad propia - sino que «debe continuar considerándose [la misma] variante de preocupación que está clasificada como Ómicron» – la realidad es que representa ya el 36% de todos los casos que se notifican a esta entidad. En Estados Unidos – donde su crecimiento se duplica cada semana- es la causante del 8% de los casos y está presente en todos los estados.

Además, BA.2 es ya dominante en 18 países, se ha encontrado en más de 80 y la evidencia científica recabada hasta el momento estima que es hasta un 30% más trasmisible que BA.1.

Lo que también ha confirmado el análisis de los datos del mundo real sobre la gravedad clínica de BA.2 en Sudáfrica, Reino Unido y Dinamarca, donde la inmunidad por vacunación o infección natural es alta, es que no muestras diferencias de gravedad. Por tanto, parece que no hay letra griega nueva a la vista.

En España, según la última actualización de la situación epidemiológica de las variantes de SARS-CoV-2, publicada por el Ministerio de Sanidad el pasado lunes 28 de febrero, BA.2 ha entrado con fuerza en Canarias, donde más de tres de cada diez muestras responden a las características genéticas de esta subvariante. Por su otra parte, la secretaria de Salud Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, señaló ayer que, en Cataluña, ya está por encima del 30% y previsiblemente superará el 50% la próxima semana. De media, la proporción de BA.2 detectada o sospechosa se está multiplicando por dos cada siete días, como en Estados Unidos.

«Es normal que destaque el número de casos en Canarias, dado que recibimos mucho turismo nórdico. Sin embargo, y aunque hay que estará alerta, sabemos que las personas que han pasado la Ómicron original tienen protección contra esta subvariante, con lo que entendemos que no nos debería preocupar enormemente», señala Yvelise Barrios, inmunóloga del Hospital Universitario de Canarias y miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Inmunología Clínica (SEIC). «También las vacunas protegen y, entre ambos tipos de inmunidad se genera una protección híbrida que puede ser muy duradera, de incluso más de un año, sobre todo en personas jóvenes», añade.

Protección robusta

Si bien se sabe que Ómicron ha sido, por lo general, un poco más efectiva que otras variantes al causar infecciones en personas recién vacunadas, las vacunas aún brindan una protección sustancial contra la infección y una protección muy fuerte contra la enfermedad grave. Las dosis de refuerzo hacen que la protección sea aún más robusta.

BA.2 no parece cambiar ninguna de estas afirmaciones: investigadores británicos descubrieron hace poco que las vacunas eran igualmente efectivas contra ambas subvariantes.

Ómicron también ha sorteado, mucho mejor que otras variantes, la inmunidad natural adquirida con infecciones anteriores, y, si bien se han reportado reinfecciones con BA.2 en personas que contrajeron BA.1 en la ola de Ómicron, hasta ahora han sido extremadamente raras incluso en países donde BA.2 es dominante.

Por otro lado, y tomando como ejemplo a Dinamarca- con el 81% de su población vacunada con dos dosis y el 62% con la de refuerzo, y sin medida alguna- se puede augurar que BA.2 no cambiará la situación en España para peor. Aunque nuestro porcentaje de vacunación con dos dosis es un 10% mayor (91,9% de población mayor de 12 años), estamos un 10% por debajo en la administración de terceros (51,1%). Tampoco hemos eliminado aún la mascarilla en interiores, un factor que puede jugar a nuestro favor.

«Si se elimina esa medida podría haber un avance más rápido, claro, pero, con nuestro porcentaje de vacunación ese posible crecimiento quedara contrarrestado por la robusta inmunidad celular (e híbrida) de la mayor parte de la población sana», explica Barrios. Además, algunos especialistas creen que no tiene por qué ser esta subvariante la que se imponga y, que, si lo hace, su avance no será tan rápido como fue el de la Ómicron original, o el de Delta. «Es importante tener en cuenta que la gravedad de la enfermedad difiere en poblaciones bien vacunadas. En España, estamos hablando de que ya quedan muy pocas personas que no estén vacunadas o no se hayan infectado», señala Estanislao Nistal, virólogo y profesor de Inmunología Clínica de la Universidad San Pablo- CEU. La llegada del buen tiempo y, con él, el aumento de las actividades en exteriores, también restan preocupación sobre BA.2. «De hecho, en el caso de que pueda venir otra subvariante con habilidades de escape distintas y con potencial para desatar una nueva ola, sería más probable que surgiera en el hemisferio sur (Australia, Singapur, Asia), donde ahora van hacia el invierno, y que se impusiera aquí cuando llegue el nuestro», añade el virólogo.

Otro aspecto importante es que, debido al peso de la hipótesis de que el virus esté evolucionando hacia formas menos graves, se puede llegar a descuidar la vigilancia genómica y como consecuencia, se podría tardar más en detectar qué nueva variante de preocupación está en marcha.