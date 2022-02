La subvariante Ómicron “sigilosa” acelera su expansión en España

El linaje de Ómicron que más preocupa a los científicos de todo el mundo, BA.2, tanto por su posible mayor transmisibilidad como por la ventaja de crecimiento que presenta frente a la variante original, BA.1, está siguiendo en España un comportamiento similar han observado en otros países, como Dinamarca, Reino Unido, Suecia y Singapur.

Según los datos de la última actualización de la situación epidemiológica de las variantes de SARS-CoV-2 en España, publicada por el Ministerio de Sanidad el pasado lunes 21 de febrero, Ómicron “sigilosa”- denominada así porque no cuenta con la mutación característica en el que gen S que hace que la Ómicron original sea detectada fácilmente- se ha detectado en un porcentaje creciente de casos.

Aunque BA.1 sigue siendo la predominante en la secuenciación aleatoria de muestras, el informe evidencia como los casos se han multiplicado por dos, por tres y hasta por cuatro en la última semana (la del 14 al 20 de febrero) frente a la anterior. “Los cribados aleatorios en diez comunidades autónomas en la semana 6 de 2022 (7 de febrero a 13 de febrero de 2022) para el linaje BA.2, muestran unos porcentajes de entre 0,2% y 19%”, señala textualmente.

COVID FOTO: Antonio Cruz

A nivel mundial, la proporción de secuencias notificadas designadas como BA.2 ha aumentado en relación con BA.1 en las últimas semanas, según los datos compartidos ayer por el Grupo Asesor Técnico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la Evolución del Virus SARS-CoV-2 (TAG-VE), que enfatizó que BA.2 debe seguir siendo monitoreado como un sublinaje distinto de Ómicron por las autoridades de salud pública.

La primera evidencia constatada por los diversos estudios que se han realizado en distintos países es que BA.2 tiene una ventaja de crecimiento sobre BA.1. El motivo se sigue analizando, pero los datos iniciales sugieren que BA.2 parece inherentemente más transmisible que BA.1, que actualmente sigue siendo el sublinaje Ómicron dominante.

Esta diferencia de transmisibilidad parece ser mucho menor que, por ejemplo, la diferencia entre BA.1 y Delta. Además, aunque las secuencias BA.2 están aumentando en proporción con respecto a otros sublinajes de Ómicron (BA.1 y BA.1.1), se constata una disminución en los en los casos generales a nivel mundial.

Otro aspecto que se está evaluando el riesgo de reinfección con BA.2 en comparación con BA.1. Se ha documentado la reinfección con BA.2 después de la infección con BA.1; sin embargo, los datos iniciales de los estudios de reinfección a nivel poblacional sugieren que la infección con BA.1 brinda una fuerte protección contra la reinfección con BA.2, al menos durante el período limitado durante el cual los datos están disponibles. “Una persona que se ha infectado con la variante Ómicron original (BA.1) estaría más protegida frente a BA.1 y BA.2, más incluso que frente a Delta”, señala Estanislao Nistal, virólogo y profesor de Inmunología Clínica de la Universidad San Pablo- CEU.

El grupo también analizó datos de laboratorio preliminares de Japón generados a través de una investigación con modelos animales sin inmunidad al SARS-CoV-2 que mostró que BA.2 puede causar una enfermedad más grave en hámsteres en comparación con BA.1.

En concreto, el estudio, que aún no ha sido revisado por pares, ha generado una alerta importante ya que muestra que el número de reproducción efectivo (R0) de Ómicron “sigilosa” es 1,4 veces superior al de la variante Ómicron original, que BA. 2 es un 40% más contagiosa, que la inmunidad humoral inducida por la vacunación no funciona igual, que el riesgo sanitario es potencialmente mayor y que se replica mejor en las células epiteliales nasales.

“La enfermedad en hámsteres es mucho más leve que en humanos. No son un buen modelo para reproducir la enfermedad grave, no sabemos si la replicación en el sistema respiratorio superior y trasmisión es exactamente el mismo que en humanos. Se parece, pero probablemente no sea el mismo. Por ello, los resultados no se pueden considerar más allá de una indicación. Hasta que estas afirmaciones no se prueben en el mundo real, no hay motivo para alarma, solo para estar alerta”, explica Nistal.

De hecho, según la OMS, el análisis de los datos del mundo real sobre la gravedad clínica de BA.2 en Sudáfrica, Reino Unido y Dinamarca, donde la inmunidad por vacunación o infección natural es alta, no muestras diferencias de gravedad.

Entonces, ¿qué podría pasar si se mantiene el aumento de los casos de BA.2 en un país como España, donde la primo-vacunación ya alcanza al 90% de la población mayor de 12 años y la dosis de refuerzo al 50,5%? “En un contexto de aumento de la incidencia y en el que se hayan eliminado las medidas de protección, las personas que aún no se hayan puesto la tercera dosis y las que no se hayan infectado con Ómicron serían las más vulnerables a la infección. Las personas con in sistema inmune más débil serían las que, además, estarían más expuestas a desarrollar la enfermedad más seria”, explica el virólogo.