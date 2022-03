La alerta de Harvard ante niveles elevados de colesterol “bueno”

La salud de las personas ha tomado especial relevancia desde la aparición del covid. La pandemia puso sobre aviso al planeta entero de como un virus es capaz de paralizar todo un país hasta suponiendo graves problemas para el organismo de muchos que lo han padecido. Incluso, las miles de muertes han hecho ver la facilidad de propagación de ciertas enfermedades que puedes suponer una problemática general.

Otro tipo de enfermedades también han sido consideradas pandemias en los últimos años aunque no se transmitan como el coronavirus. La obesidad, por ejemplo, lleva décadas siendo considerada un grave problema de salud que afecta a millones de personas en todo el mundo. Incluso, esta patología se ha llegado a convertir en todo un problema para muchos en nuestro país debido a los efectos para el organismo.

Llegados a este punto, cabe destacar otra de los problemas de salud más presentes en la sociedad. El colesterol ha conseguido ser muy conocido por culpa de una serie en los cambios de hábitos en los humanos donde destacan el sedentarismo y el exceso calórico por culpa también de una alimentación de baja calidad.

Así las cosas, para conseguir un buen estado de salud, según los especialistas, deberemos seguir una dieta variada y saludable, realizar ejercicio físico de forma constante y descansar adecuadamente. Gracias a estos tres puntos la ciencia, además, ha conseguido demostrar como muchas de las enfermedades o patologías actuales como el colesterol pueden reducirse de forma considerable.

Aun así, en algunas ocasiones los pacientes no consiguen de forma natural reducir esta sustancia. Cabe destacar que el colesterol resulta fundamental para el organismo donde incluso ayuda a funciones vitales como el metabolismo de la vitamina D. Ante esto también existen contraindicaciones y debemos vigilar no exceder los niveles del cuerpo donde según las autoridades competentes no deben superar los 100 mg/dl en el malo (LDL) y los 40 mg/dl en el bueno (HDL).

Normalmente se suele tener especial atención en el exceso del malo aunque la Universidad de Harvard gracias a un reciente estudio ha lanzado una alerta por los niveles exagerados del bueno o HDL. Estos en ocasiones suelen ser potenciados por algunos medicamentos que favorezcan la reducción del colesterol malo y ayuden al organismo.

Gracias al estudio de Harvard los investigadores pudieron detectar una serie de proteínas presentes en el colesterol bueno que podrían suponer, también, problemas de salud. En la publicación del análisis en la revista especializada de la “Sociedad Americana del Corazón” los investigadores exponían como un incremento sustancial de este tipo de colesterol se encuentra asociado a un aumento de las proteínas apoC3.

Con el análisis de distintos medicamentos que ayudan a aumentar el colesterol HDL los investigadores se dieron cuenta que podrían surgir complicaciones. Estas se basaban en que aunque se aumentaba el colesterol bueno y se conseguía el efecto esperado no ocurría lo mismo con las enfermedades cardiovasculares.

Estos medicamentos buscan con la subsanaron de los niveles bajos de colesterol bueno elevarlo para que el organismo no sufra complicaciones. Aun así, según la investigación de Harvard el aumento de este no conseguía reducirlas e, incluso, el aumento de las proteínas apoC3 podría también tener efectos nocivos para el organismo.

Aun así, los investigadores destacan en la publicación que se debe seguir investigando este campo para poder demostrar con mayor evidencia los riesgos. Además, argumentaron la necesidad de controlar los niveles de ambos tipos de forma regular para evitar problemas de salud.