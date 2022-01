Altos niveles de colesterol bueno reducen el riesgo de muerte por covid-19

Un estudio elaborado por el Servicio de Medicina Interna del Hospital público La Paz y profesionales de centros de salud y de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria ha demostrado que la mortalidad por Covid-19 fue un 25% inferior en aquellas personas mayores de 75 años que mostraban niveles más altos antes de la infección de HDLc, el llamado “colesterol bueno”.

Los resultados de esta investigación han sido publicados en la revista científica “Atherosclerosis”. La mortalidad en pacientes infectados con SARS-CoV-2 se debe principalmente a una respuesta inmunitaria exagerada que induce daño pulmonar y vascular, lo que conduce a una insuficiencia respiratoria aguda y a un mayor riesgo de infecciones bacterianas asociadas.

Las partículas de HDL transportan diversas proteínas implicadas en la defensa frente a la infección y reducen la tormenta inflamatoria, no solo por Covid-19 sino también en otros contagios. Un colesterol bueno alto indica probablemente una mayor cantidad de estas partículas y, por tanto, una mayor cantidad de proteínas protectoras frente a la infección. Así es posible que fomentar aquellos factores que aumentan las HDL, como son el ejercicio físico regular, no fumar o una dieta sana, ayude al organismo en la defensa frente a las infecciones en general y por covid-19 en particular, reduciendo la mortalidad.

La baja concentración de colesterol HDL (HDLc) se asocia con un mayor riesgo de mortalidad relacionada con la infección por SARS-CoV-2. En varones se considera bajo cuando está por debajo de 40 mg/dl; en mujeres, por debajo de 50 mg/dl.

El estudio incluyó la realización de un análisis poblacional de una cohorte compuesta por todas las personas residentes en Madrid nacidas antes del 1 de enero de 1945 y que el 31 de diciembre de 2019 eran mayores de 75 años.

Para su desarrollo, profesionales de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria y de tres centros de Salud (Calesas, Alpes y Monóvar) han logrado obtener, integrar, depurar y validar información de múltiples fuentes. Los datos están comprendidos entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.

De las 593.342 personas mayores de 75 años residentes en Madrid, 36.966 tuvieron una infección confirmada por SARS-CoV-2 durante 2020, y al menos una analítica con valores de HDLc en los cinco años anteriores. De ellos, 9.689 (26,2 por ciento) fallecieron por covid-19.