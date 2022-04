Alerta alimentaria: retiran estas botellas de alcohol de los supermercados

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria relativa a la presencia no declarada en el etiquetado de proteínas lácteas en varias bebidas alcohólicas fabricadas en nuestro país. Según la información disponible, los productos implicados se han distribuido en España y Andorra.

El aviso va dirigido a las personas alérgicas a las proteínas de la leche, que deben tener precaución a la hora de consumir estas bebidas espirituosas, que podría acarrear riesgos graves para su salud.

“Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas a las proteínas de la leche, que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo”, indica la agencia en un comunicado, donde aclara que estas bebidas no suponen ningún riesgo para las personas que no sean alérgicas a este componente.

La empresa fabricante de estos productos ha anunciado que avisará a todos sus clientes de la situación y que procederá a reetiquetar los productos adecuadamente.

La AESAN ha trasladado la información a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y a los Servicios de la Comisión Europea a través de la Red de Alerta Alimentaria europea (RASFF). El objetivo es que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Los datos de los productos implicados son:

- CREMA DE FRESA CON TEQUILA 100 PESOS 0,7 L

- CREMA DE SAFRA PAUMERA 0,7 L

- LICOR CREMA ARROS EL PETONET 0,5 L

- LICOR CREMA ARROS EL PETONET 0,7 L

- LICOR CREMA ARROS EL PETONET 1 L

- LICOR CREMA ARROS EL PETONET BIDON 10 L

- LICOR CREMA ARROS EL PETONET MAGIK 0,7 L

- LICOR CREMA ARROS EL PETONET MAGIK 1 L

- LICOR CREMA ARROS EL PETONET MAGIK 10 L

- MINIS EL PETONET 5 CL

Intolerancia a la lactosa y alergias a las proteínas de la leche

La lactosa es el llamado azúcar de la leche, un disacárido natural compuesto de glucosa y galactosa. Un azúcar naturalmente presente en la leche de todos los mamíferos (vaca, oveja, cabra,…) y sus derivados (queso, yogur, nata, mantequilla, helados, etc.). Nuestro organismo, para poder digerir la lactosa, debe desdoblarla en glucosa y galactosa.

La intolerancia a la lactosa se produce cuando en nuestro intestino delgado no hay suficiente cantidad del enzima lactasa, necesaria para desdoblar esta lactosa consumida. La lactosa, sin digerir, llega al intestino grueso y provoca los síntomas clásicos de esta intolerancia como son dolores intestinales, gases, diarrea, hinchazón de barriga y nauseas.

No obstante, según explica el Ministerio de Consumo, la intolerancia a la lactosa (el azúcar de la leche) no es lo mismo que la alergias a las proteínas de la leche (caseína, beta-lactoglobulina, …) cuya reacción es aguda y puede ser grave e implicar un riesgo de muerte inmediata. Las personas alérgicas a las proteínas de la leche no pueden consumir productos lácteos, aunque sean “sin lactosa” o con “bajo contenido en lactosa”, advierte Consumo.