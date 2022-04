Darias, sobre las mascarillas en las empresas: “Su uso dependerá del riesgo del puesto”

En el primer día sin mascarillas en interiores todavía existen dudas sobre la regulación de este elemento de protección en los centros de trabajo. Aunque “no resultará obligatoria con carácter general”, los responsables de prevención de riesgos laborales de las empresas podrán acordar su uso, “de acuerdo con la correspondiente evaluación de riesgos del puesto de trabajo”, según recoge la modificación del decreto publicado hoy en el Boletín General del Estado (BOE). No obstante, la ponencia aconseja llevarlas cuando la distancia interpersonal sea inferior a 1,5 metros y no pueda garantizarse la ventilación adecuada del espacio.

Este miércoles, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha aclarado en el programa ‘Más de uno’ de Onda Cero cuáles son los criterios a seguir en las diferentes empresas, las cuales se debaten entre obligar al uso de las mascarillas o no hacerlo. En ese sentido, Darias ha señalado que “la filosofía del real decreto es que las mascarillas dejan de ser obligatorias” pero ha recalcado que “dependerá de las condiciones y características del puesto de trabajo y su entorno”, como que cuente con la ventilación adecuada o se garantice la distancia de 1,5 metros entre trabajadores, y no teniendo en cuenta la evolución de la situación epidemiológica. “La evaluación es al puesto, no a la situación epidemiológica”, ha recalcado.

La titular de Sanidad ha subrayado que serán los servicios de prevención los que decidan la obligatoriedad o no de llevar mascarillas tras realizar una evaluación de prevención de riesgos. “Si los servicios de riesgos laborales entienden que hay un riesgo habrá que hacer caso”, ha añadido.

Preguntada acerca del criterio que debe guiar a las empresas que no cuenten con un sistema de prevención de riesgos laborales, Darias ha asegurado que la regla general es que no se utilice la mascarilla, y ha señalado que estas pueden dirigirse al servicio de salud laboral del Ministerio de Sanidad y también consultar la Guía de Recomendaciones para los Servicios de Prevención frente a la Covid-19.

En ese sentido, Darias ha recordado que ya se han realizado 20 actualizaciones de estas guías de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial y ha informado que la Comisión de Salud Pública ultima los detalles de la última actualización. De hecho, según ha informado la ministra, esta guía “se actualizará hoy mismo”.