¿Cuál es el nombre de perro más común en España?

El perro es un elemento más de nuestra sociedad. Tanto en España como la mayoría de países del mundo los canes son el animal doméstico con mayor presencia en la mayoría de familias, algo que se ha construido con el paso de los siglos entablando una amistad sin igual.

“El mejor amigo del hombre” no es un dicho que este animal se haya ganado por casualidad. Su fidelidad, por ejemplo, ha sido una de sus múltiples cualidades que han llevado a los humanos y canes a establecer un vínculo especial prácticamente imposible con otro ser vivo.

Aunque los gatos con el paso de los siglos también hayan estado presentes no es posible equiparar la relación entre perros y humanos. El can, así, ha acompañado al hombre desde las primeras cacerías cuando ni siquiera éramos sociedades tal y como las conocemos hoy en día. Gracias a ello, además, este vínculo ha ido perdurando con el paso de los tiempos pasando de generación en generación.

Ahora, en pleno siglo XXI perros y humanos siguen siendo mejores amigos. En algunos hogares, por ejemplo, no se entiende que no haya la presencia de un can en casa donde tras la pérdida, muy dura, de cualquier animal se suele reemplazar con uno nuevo.

En España como en otros países, además, la legislación para su protección ha dado en los últimos años pasos de gigantes. La novedad más reciente, así, ha sido reconocer a las mascotas como un miembro más de la unidad familiar modificando, además, el código civil que ha dejado de considerarlos “cosas” para así dotar a este nuevo individuo de mayor protección frente a posible maltrato.

Incluso, en nuestro país se espera incorporar con la reforma de la legislación animal vigente una especie de DNI para mascotas que mejore los actuales registros. Estos se establecen para evitar abandonos o pérdidas junto a posibles maltratos vinculando a los animales a sus dueños.

La presencia del perro es tal en nuestro país que estos son las mascotas favoritas de los españoles. Según el Estudio Anual sobre Mascotas en España alrededor del 90 por ciento de las personas que tienen animales domésticos optan por un perro. Además, estos con el paso de los años gustan más porque los hogares han pasado de tener 1,4 canes de media a 1,8 en los últimos años con estadísticas oficiales.

Dada la importancia de este animal en los hogares de todo el mundo la elección del nombre se vuelve todo un debate trascendental. Familiares, amigos e incluso desconocidos dan su opinión tras la llegada de un can al hogar algo que supone todo un acontecimiento.

Nombres más comunes en España

Gracias a un estudio elaborado por la agencia Neomam Studios realizado en todo el mundo se pudieron saber hace apenas un año los nombres más comunes de perro en todo el mundo. En España las dos denominaciones ganadoras fueron Luna en el caso femenino y Coco en el masculino.

Así, España se desmarca de los nombres más comunes en el resto del mundo con estas dos denominaciones. Además, en nuestro país como el la mayoría de los otros se establece una de las máximas recomendadas por los expertos: que estos sean cortos y que se le llame siempre igual para no crear desconcierto al perro.

Nombres famosos en todo el mundo

Gracias al estudio, además, se han podido obtener los datos de los nombres más habituales en todo el mundo. En el caso masculino estos son: Max, Charlie, Buddy, Rocky, Jack, Milo, Toby, Leo, Bruno y Rex. Por otra parte en los nombres femeninos los más habituales son: Luna, Bella, Lola, Molly, Lucy, Kira, Daisy, Mia, Nara y Nina.