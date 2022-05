Esta es la razón por la que los perros muerden nuestras zapatillas

No hay nada más frustrante que llegar a casa y descubrir que nuestro perro ha destrozado ese calzado que tanto nos gusta. Pero hay una explicación científica que explica por qué nuestros canes parecen obsesionados con nuestros zapatos.

Los perros exploran objetos de manera muy parecida a como lo hacemos nosotros, excepto que en lugar de usar las manos, usan la boca. Esto significa que su comportamiento es perfectamente normal, no obstante muchas personas quieren que sus animales abandonen esta molesta práctica. Y aunque masticar objetos no tiene sentido para los seres humanos, esta tarea será mucho más sencilla si comprendemos por qué nuestro mejor amigo se está comiendo nuestros zapatos. Si bien hay muchas razones por las que un perro podría estar masticando unas zapatillas, hay algunas causas que se han revelado como las más comunes.

Formación de los dientes

Perro mordiendo un juguete FOTO: La Razón (Custom Credit)

De la misma forma que la mayoría de los animales, los cachorros pasan por una fase en la que les están saliendo los dientes en su camino hacia la madurez. Y, durante este tiempo y con el fin de aliviar el dolor que produce, no es raro que quieran masticar casi todo lo que se les ponga por delante.

Aburrimiento

Perro en el jardín FOTO: La Razón (Custom Credit)

Al igual que los humanos, los perros tienden a portarse mal cuando se aburren. Si nuestro perro no tiene forma de entretenerse, es probable que adopte comportamientos más destructivos, como puede ser masticar objetos del hogar.

Demasiada energía

Uno de los perros fotografiados por Emilio Cuenca en su estudio. FOTO: Emilio Cuenca

Algunos perros simplemente tienen demasiada energía y mastican objetos como una forma de dar salida a esa hiperactividad. Es posible que estos perros no estén haciendo suficiente ejercicio o que no tengan suficiente espacio para realizar la actividad física que necesitan por su cuenta.

Olor agradable

Calcetines tendidos para eliminar el mal olor FOTO: Dominio público

Muchos zapatos están hechos de cuero y, al igual que el cuero crudo, puede tener algo del aroma de su origen natural y parecer más apetecible para nuestros animales. Además, la razón por la que tienden a masticar nuestros zapatos podría ser porque huelen nuestro aroma en ellos y este hace que se sientan más tranquilos. Un teoría que se confirma si tienden a hacerlo más cuando no estamos en casa.

Ansiedad por separación

En la actualidad, la mitad de los perros que se regalan en Navidad terminan siendo abandonados debido a comportamientos no deseados o la perdida de interés por el animal. FOTO: PIXABAY

Algunos perros pueden masticar los artículos que se encuentran por el hogar cuando están ansiosos. Asimismo, los zapatos a menudo brindan alivio porque, como se mencionó anteriormente, huelen a sus dueños. Les reconforta tener cerca algo que huele a nosotros, ya que les ofrece la seguridad de que volveremos. Además, masticar puede ayudar a un perro a relajarse y esta puede ser la razón por la cual muchos canes mastican un hueso y luego se quedan dormidos.

Búsqueda de atención

Cada año 183.000 perros son abandonados en nuestro país FOTO: Pixabay

Si nuestro perro se queda solo la mayor parte del día, cuando llegamos a casa, lo más probable es que esté esperando un poco de atención. No obstante, si estamos demasiado ocupados para jugar con nuestro perro, pasearle o prestarle atención, es probable que haga cualquier cosa para que le hagamos caso. La interacción no necesariamente tiene que implicar una atención positiva, ya que incluso la atención negativa es mejor que nada. Por lo tanto, si ignoramos a nuestro can, es posible que el animal descubra que masticar un zapato es una buena manera de llamar nuestra atención.