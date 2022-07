Encuentra la manzana diferente en menos 5 segundos

Resolver acertijos visuales se ha convertido -de un tiempo a esta parte- en uno de los entretenimientos favoritos de internet. Son muy populares en las redes sociales porque son capaces de poner al límite nuestras capacidades de percepción. Además, en muchos casos se requieren de una amplia gama de habilidades lógicas y visuales para poder resolverlos. Habilidades que, por supuesto, se pueden entrenar.

Una de las manzanas es diferente FOTO: La Razón (Custom Credit)

Desde el periódico La Razón, queremos desafiar nuestros lectores y plantearles uno de los acertijos visuales más populares en las redes sociales. La premisa del acertijo es sencilla: lo único que debemos hacer es encontrar la manzana que -por su forma, color o tamaño- es diferente del resto. Y además, hay que hacerlo en solo 5 segundos. Puede que parezca una tarea sencilla, pero si lo intenta... se dará cuenta de que no lo es en absoluto.

La solución

Si no ha sido capaz de encontrar la manzana en menos de 5 segundos, no se preocupe. La realidad es que no nada sencillo encontrar la manzana que es diferente a las otras 31 piezas de esta deliciosa fruta. Ahora al lector se le presentan dos opciones: si es usted de esos que no pueden dar nada por terminado antes de tiempo, tiene la posibilidad de volver a la imagen anterior y tratar de resolver el reto por usted mismo.

Pero si es de los que no tienen ningún problema en recibir un poco de ayuda con tal de ver solucionado el problema de una vez por todas, entonces lo mejor que puede hacer es mirar la siguiente imagen y comprobar dónde estaba la manzana diferente. Sin embargo, lo mejor es optar por la primera opción.

Aquí estaba la manzana diferente FOTO: La Razón (Custom Credit)

De la misma forma que el ejercicio físico es una de las mejores herramientas para mantener la salud de nuestros músculos y de nuestro organismo, así como de aumentar nuestra fuerza, resistencia y flexibilidad; practicar estos ejercicios mentales será de gran utilidad para aumentar así nuestra agilidad y nuestra potencia cerebral.

Obligarse a realizar este tipo de ejercicios de forma regular, resulta fundamental para conservar nuestras capacidades mentales y para fortalecerlas frente al deterioro cognitivo que -irremediablemente- a todos nos llega con la edad. Hay otros muchos hábitos que podemos incluir en nuestra rutina diaria y que nos servirán para estimular la actividad cerebral, para fomentar el razonamiento lógico y para fortalecer nuestra memoria.

Por ejemplo, podemos prescindir de la calculadora del teléfono móvil para hacer los cálculos sencillos de nuestro día a día, podemos leer de forma habitual durante al menos una hora cada día o podemos practicar y aprender nuevos idiomas. Pero -quizás- los más divertidos y los más sencillos de incluir en nuestra rutina diaria son estos acertijos visuales.