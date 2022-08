Qué es el Henipavirus, la enfermedad que amenaza a China y preocupa al mundo por sus similitudes con el coronavirus

Un nuevo virus de origen animal ha puesto en alerta a China después de que las autoridades sanitarias identificaran 35 casos de la enfermedad, conocida por ser de la familia de los henipavirus y que ya ha sido bautizado como Langya. Los contagios tuvieron lugar entre las provincias de Shandong y Henan.

Según explica The New England Journal of Medicine, los expertos todavía consideran que es temprano para analizar hasta qué punto se puede extender, pero afirman que es preciso monitorizar de forma estrecha la evolución de esta nueva zoonosis.

¿De qué animal procede este virus?

Uno de los vectores de transmisión son los murciélagos de la fruta, los que son considerados huéspedes naturales del virus Hendra y el Nipah.

También se ha analizado la presencia del virus en distintos animales y lo detectaron en especies domésticas como cabras y perros. Entre las especies salvajes, apreciaron un predominio en musarañas, lo que también se puede considerar como posible trasmisor del Henipavirus.

¿Cuáles son los síntomas de Langya? ¿Es una enfermedad mortal?

Tal y como recoge la revista científica, se realizó un análisis a los 35 pacientes sospechosos de esta afección y se les diagnosticó la infección aguada por Langya. En 26 de ellos, fue el único patógeno detectado.

Sus síntomas son similares a los de covid-19, que apareció por primera vez en otro territorio chino, Wuhan, y se dice que procedía de un murciélago. Así, la persona infectada de Henipavirus puede presentar fiebre, cansancio muscular o tos.

Otros efectos de contraer el virus también radican en el dolor de cabeza, la pérdida del apetito o las náuseas y vómitos. También, anomalías clínicas que se consideraron frecuentes, como la trombocitopenia (bajas plaquetas en sangre), leucopenia (descenso del número de glóbulos blancos), y deterioro de la función hepática y renal.

No obstante, se debe explicar que el estudio tuvo lugar en 2019, aunque se ha dado a conocer ahora.

¿Existe vacuna para la enfermedad?

La forma de prevenir esta enfermedad es mediante vacuna, pero, a día de hoy, solo existe para los animales, en concreto, para los caballos. Sin embargo, no existe vacuna para las personas.

¿Con qué otros virus tiene relación?

Esta enfermedad constituye un nuevo integrante de la familia de los henipavirus, a la que también pertenecen Hendra y Nipah

De Hendra, que fue registrado por primera vez en Brisbane de Hendra, Australia, en 1994, la OMS decía que “es una rara zoonosis emergente que causa enfermedades graves y, a menudo, mortales tanto en caballos infectados como en humanos”.

Aquel brote involucró a 21 caballos de carreras estables y dos casos humanos. Desde entonces, siete seres humanos han contraído el virus de caballos infectados, particularmente a través del contacto cercano con estos animales, durante su cuidado o la necropsia de caballos enfermos o muertos.

Por su parte, el virus de Nipah es un patógeno zoonótico transmitido principalmente de animales a personas. Sus manifestaciones clínicas son diversas y van desde la infección asintomática hasta la infección respiratoria aguda y la encefalitis mortal.

Pese a sus brotes limitados, especialmente en zonas de Asia, la OMS considera que constituye un problema de salud pública porque infecta a una gran variedad de animales y causa enfermedades graves y letales en personas.