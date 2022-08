Perros y humanos

¿Saben que alrededor del 30 por ciento de los hogares en España tienen un perro? Dicen las estadísticas que, sin duda, hay más cánidos que niños. A mí me alegra saber que tanta gente ama a los animales y los disfruta de compañeros de viaje. Hablo de la vida, que no de trenes o aviones que, la verdad, nos lo ponen bastante peliagudo. Renfe, sin ir más lejos, te cobra 20 euros por recorrido en Ave por llevar a la cachorra en una bolsa a tus pies.

En julio me costó a ir a Málaga con mi chiquitina de tres kilos, mi pasaje más los cuarenta por ella. Teniendo en cuenta, además, que tuve que adquirir dos billetes de ida porque, sin saberlo y sin que nadie me lo advirtiera hasta el último momento, había cogido vagón de silencio y me prohibieron subir con ella, la cosa me salió muy malamente. En los aviones pasa lo mismo. Además, si el perro es un poco más grande tienes que llevarlo en bodega, ¡qué horror, pobres seres animales! Todo son prejuicios con ellos.

Los que no han tenido nunca uno a veces se vuelven perrofóbicos y creen que los canes van por ahí mordiendo, matando, ladrando, ensuciando… Eso es más de humanos, ¿no? Los perros, salvo aquellos con dueños peligrosos, son tranquilos, cariñosos e higiénicos. Observen cómo dejamos las playas la gente de a pie. Los canes ni fuman, ni beben, ni comen otras guarrerías que las que se encuentran tiradas por nosotros. A los canes les limpiamos al llegar a casa, les vacunamos, les desparasitamos, les educamos y cuidamos como se merecen por buenos y bellos.

Sin embargo, y a pesar de que no hay estudio alguno que dicte que su presencia en las playas pueda ser insalubre para los humanos, solo 90 de 3.000 arenales españoles permiten su presencia.

Las autoridades con sus leyes siempre van por detrás de la realidad. Mientras, seguiremos buscando calas perdidas para compartir su disfrute cueste lo que cueste.