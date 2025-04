«Esto no es una película: Ni ‘Juego de tronos’ ni ‘Cónclave’. Nos entendemos»

El cardenal José Cobo lo tiene claro. «Esto no es una película: Ni «Juego de tronos» ni «Cónclave». Así lo comparte el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Madrid con LA RAZÓN, justo después de estrenarse en las congregaciones generales, esto es, las reuniones que mantienen los purpurados previas al cónclave para analizar la situación de la Iglesia y del mundo, y dibujar el perfil del futuro Sucesor de Pedro. «No hay enfrentamiento. Es cierto que hay gente que piensa distinto, desde la diversidad que aporta cada uno, pero no detecto esa polarización política en la que nos quieren meter», expone cuando los cardenales acumulan ya cuatro jornadas de debate. Es más, insiste en que «hay ganas de entendimiento». Como prueba de la comunión existente, deja caer que «todos somos de misa diaria y venimos rezados aquí». «Eso se nota», apostilla.

En cuanto al perfil de quién sustituirá a Francisco, asegura que «estamos afinando esa figura». «Lo que tengo claro es que el Papa no es el presidente de una sección ni de un partido dentro de la Iglesia. El Papa es el que tiene el carisma de la unidad y la confirmación en la fe». Sobre la capacidad o no de ponerse de acuerdo para dar nombre a ese retrato robot, confiesa que «somos muchos y no nos conocemos todos, porque este es el cónclave más universal. Es cierto que quizá los de la Curia son más populares porque son los que están trabajando en el Vaticano, por donde pasamos todos a resolver cuestiones, pero hay otros muchos que están en misiones interesantes».

En la misma línea que José Cobo, se manifestó ayer otro de los cardenales españoles, el salesiano Cristobal López. Para el arzobispo de Rabat, «nos conocemos relativamente poco, debemos conocernos más y ese es el interés de pasar aquí todos estos días previos al cónclave, que comenzará sólo tras los nueve días de luto tras el funeral».

En una entrevista para Efe, el purpurado se descarta en esta carrera: «Eso sería trágico para la iglesia. No creo que suceda porque el Espíritu Santo es cierto que sopla donde quiere y como quiere, pero no hace tonterías y eso sería una gran tontería». En cuanto a cómo ha de ser el nuevo líder de la Iglesia católica, explica que «tiene que ser un buen cristiano, una buena persona que nos haga sentirnos conectados con las raíces de Jesucristo, pero también capaz de mantenernos tocando por los pies en el suelo la realidad del mundo y de la Iglesia, un Papa que sea muy tradicionalista en el sentido de conectarnos con la tradición genuina que es el Evangelio».

Así, se muestra fascinado solo por el hecho de vivir la experiencia en la Capilla Sixtina: «Tiene que ser impresionante encontrarse en ese ambiente que hemos visto en las películas, para mí al menos, pero de todas formas venimos preparándonos durante estos días y asumimos con espíritu de fe nuestra responsabilidad de dar nuestro voto a la persona que consideremos más adecuada para responder al servicio del sucesor de Pedro». «Espero que aunque nos tiemblen las rodillas, podamos con la fuerza del Espíritu mantenernos en pie», remata.