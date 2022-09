La razón por la que algunas cafeterías ponen un vaso de agua con el café sin haberlo pedido

El café es una de esas bebidas imprescindibles para muchas personas en su día a día. “Hasta que no me tomo un café no soy persona”. Esta frase tan habitual en los centros de trabajo o en los hogares tiene su justificación. Además de ser bueno para la salud (siempre que se haga un consumo moderado) porque es rico en antioxidantes y otros compuestos y minerales como el magnesio, y tiene cafeína, que ayuda a mantener la energía y la concentración.

Por ello, cada día hay más amantes de un buen café y las ventas de cafeteras o de máquinas de cápsulas se han disparado. Es más, en lugares con gran tradición como Londres, el café está ganando terreno a marchas forzadas al té.

Todas estos cambios han provocado que haya cada vez más cafeterías que se preocupan por ofrecer un buen café a sus clientes e, incluso, hacerles originales dibujos en ellos. Pero hay una costumbre que se ha impuesto en algunas cafeterías y que es muy habitual en el extranjero. Servir el café acompañado de un vaso de agua. ¿La razón? Podemos pensar que el café y su aroma son fuertes y el agua puede servir para rebajar esa sensación en la boca y limpiar las papilas gustativas. Otra puede ser estética, porque el consumo excesivo de café oscurece los dientes, por lo que al beber agua después de tomarlo ayudaría a eliminarlo de la boca.

En realidad no es ninguna de las dos y tampoco es para tomarlo después sino antes. El vaso de agua y el café se sirven al mismo tiempo con una razón. ¿Alguna vez ha probado el plato de otra persona mientras estaba comiendo? Para poder saborearlo bien y emitir un juicio, antes ha bebido un vaso de agua, ¿no? Pues con el café sucede lo mismo. Para poder disfrutar mejor de todo el sabor, gusto e intensidad es conveniente beber un vaso de agua porque elimina los posibles residuos existentes en las papilas gustativas.

Beberla con o sin gas es una cuestión de gustos. La ciencia dice que las burbujas ayudarían a limpiar mejor el paladar de los sabores y aromas de los alimentos consumidos previamente. Pero existe el riesgo de que su efecto sea demasiado fuerte y llegue a adormecer ligeramente las papilas gustativas y perjudicar el disfrute del café.

Así que beber agua después puede resultar contraproducente porque si el sabor del café nos gusta y bebemos inmediatamente después, lo estamos eliminando de nuestras papilas y con ello acortaríamos la duración del disfrute del sabor e intensidad.

Hay tres casos en los que sí estaría justificado beber antes y también después. Di el café no es de nuestro agrado puede ayudar a eliminar el sabor rápidamente de la boca. Para eliminar residuos de la boca que puedan oscurecer nuestros dientes. La tercera tiene que ver con el tipo de café. En los productos de calidad no debería ocurrir pero algunos cafés están elaborados con granos inmaduros o contener productos astringentes, lo que deja la boca seca y, por lo tanto, requiere ingerir líquidos para aliviar la sensación.