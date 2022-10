¿Por qué con la edad nuestro cabello cambia de color y textura?

El deterioro general del cabello es uno de los signos más evidentes (y más deprimentes) de cómo el paso del tiempo siempre acaba pasándole factura a nuestro cuerpo. En los hombres este “cambio” es más acusado (como es por todos conocido). Sin embargo, en el caso de las mujeres, el deterioro también es más que evidente. No sólo son las canas… es la pérdida de densidad capilar, de brillo, de color, de textura, de forma, etc. Todo lo bueno que tenía nuestro pelo durante nuestra juventud, acaba por evaporarse. Y cuando nos enfrentamos con esta dura realidad… lo lógico es que se nos pase por la cabeza la pregunta “¿Por qué?, ¿qué es lo que está detrás de la aparición de las canas, de la pérdida de densidad y de la pérdida de viveza?”

¿Por qué se deteriora nuestro pelo?

Todo el proceso de envejecimiento del cabello está rodeado de factores genéticos y ambientales, como el estrés, el tabaco, la mala alimentación o la falta de sueño. Aunque esto no cambia las causas que se esconden detrás de su deterioro… simplemente afecta a la velocidad a la que estas hacen sus estragos. El primero de los cambios que suele aparecer es el de las canas. Normalmente, las primeras canas tienen lugar a medida que nos acercamos a la treintena. Aunque en algunos casos, estas aparecen mucho más pronto. La responsable de la aparición de estos pelos blancos es que el folículo piloso produce poca melanina y -como consecuencia- pierde el pigmento original del cabello. Como hemos explicado antes, hay algunos factores ambientales como el estrés o la exposición a los rayos ultravioleta del Sol, que harán que el cuerpo produzca menos melanina y que -en consecuencia- aparezcan las canas… pero ese momento llegará antes o después.

Otra de las más molestas consecuencias del paso del tiempo en nuestro pelo es la pérdida de densidad de los folículos, que se vuelve más fino y débil. Las causas son dos: las células que fabrican la queratina son menos activas y la fase de crecimiento de cabello dura menos tiempo. Ambos factores hacen que el cabello disminuya de grosor… incluso si no hay ningún problema de alopecia.

A diferencia de lo que sucede con las canas… que antes o después acaban llegando. Esto no tiene porqué ser así con la alopecia. Para muchas personas, esta llega cuando todavía son muy jóvenes. Sin embargo, hay otras muchas personas que disfrutan de una canosa melena durante toda su vida. La causa más común de la pérdida del cabello es un trastorno hereditario que ocurre con el envejecimiento. Durante la juventud, perdemos de 50 a 100 hebras de cabello al día. Normalmente, esto no se nota porque crece cabello nuevo al mismo tiempo. Pero cuando el nuevo cabello no reemplaza al que se ha caído... el resultado es que tenemos menos pelo.

Antes o después, las canas siempre llegan | Fuente: Europa Press FOTO: UCC-UCM UCC-UCM

Otro efecto de la edad que también podemos sufrir en torno a los 45 o los 50 años (depende del caso), es que el pelo esté más seco y áspero. Esto sucede porque el organismo deja de fabricar el sebo que protege al cuero cabelludo, lo que hace que las cutículas se levanten y que, en consecuencia, el folículo pierda brillo y homogeneidad.