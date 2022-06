Todos los cortes de cabello que tienes que pedir en la peluquería a los 50 o 60 años para sanear y mejorar tu melena

El verano es sinónimo de ir a la peluquería y cortar la melena, principalmente para no pasar calor con el cabello, porque aunque quede muy bonito, es incómodo. Si estás en ese momento, de dudar porque no sabes si cortar, teñir, optar por un nuevo peinado o esperar a la próxima temporada, no te preocupes que nosotras ya te advertimos, que lo mejor que puedes hacer es cortar por lo sano. Aparte de las altas temperaturas, el verano es la época que mayores peligros tiene el cabello de ser dañado. Tanto por la radiación solar, la sal del mar, el cloro de las piscinas y el abuso de accesorios para el cabello, como puede ser un bucket hat. Por lo tanto, no tienes que pensar más y prestar atención, de los siguientes cortes de cabello que son ideales para mujeres con 50 o 60 años.

Los siguientes cortes de cabello estás pensando para rejuvenecer al momento. Porque además de no pasar calor, también queremos vernos guapas y ese cambio de look, tiene que mejorar las facciones y disimular las líneas de expresión. Si has pensando en pasar por quirófano, olvídate, porque con las siguientes opciones de cabello, no necesitas ni ácido hialurónico ni botox.

5 cortes de cabello para mujeres de 50 y 60 años

Bob con flequillo

La actriz Monica Bellucci en la inauguración de la exposición L'Exibition como parte de la Semana de la Moda de París Womenswear en París, Francia, el 24 de febrero de 2020. FOTO: BALDINI / BESTIMAGE GTRES

La actriz e icono en la cine, Monica Belucci llevó durante unos meses un corte bob con flequillo y es una buena opción para cortar el cabello. El resultado es un peinado fresco, dinámico y añade brillo al rostro. ¡Qué más se puede pedir!

Media melena asimétrica

La actriz Sandra Bullock en el especial de Nueva York de "Bird Box" en Nueva York, Nueva York. FOTO: Charles Sykes GTRES

¿Corte asimétrico? Claro que sí, y más si es el que llevó Sandra Bullock. La actriz enseñó lo bien que quedan cambios de looks que estaban orientados a mujeres más jóvenes, pero esto ya cambió. Este tipo de peinado mejora las facciones y además es tendencia este 2022.

Flequillo largo y abierto

La presentadora Nuria Roca durante la presentación El gran reto del asma grave: juntos cambiamos el mundo project en Madrid el miércoles 12 de mayo de 2021. FOTO: Jesus Briones GTRES

Si no quieres cortar la longitud de tu melena, pero si quieres un cambio, apuesta por un flequillo largo y abierto. Nuria Roca que siempre tiene los mejores looks, y es una gran guía de inspiración, esta vez nos ayuda a escoger el mejor flequillo. Pide que sea largo y abierto.

Desfilado

La actriz Jennifer Aniston asiste a la proyección de The Morning Show de Apple en Londres. FOTO: Doug Peters GTRES

¿A quién no le gusta el cabello de Jennifer Aniston? Desde el primer momento que salió en Friends, todas hemos querido imitar alguna vez sus cambios de look. Ahora toca el turno a las mujeres de 50 o 60 años. Si quieres cambiar de look y cortar un poco el cabello, pide un look desfilado.

Shaggy

La actriz Paz Vega en el photocall de la sexta edición de los Premios Feroz en Bilbao el sábado 19 de enero de 2019. FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

El shaggy es el corte de cabello más atrevido de esta temporada. Si eres una mujer con un ritmo de vida frenético y no tienes tiempo para hacer un peinado determinado, opta por el corte shaggy. Paz Vega lo llevó hace unos meses y nos encanta como le quedaba. A Través de las capas muy desenfadadas, añades volumen y movimiento natural.