Alopecia femenina: qué es y cuáles son los mejores tratamiento para frenar la caída según los expertos en cabello

La alopecia femenina ya no es ningún tabú. Tras la viralidad de los vídeos de Jada Pinkett Smith, las mujeres que sufren este problema capilar, han dado un paso hacia delante y no tienen miedo de enseñar su verdadero cabello. La caída capilar es un problema de salud y estético que preocupa a muchas mujeres de diferentes edades. Aunque el porcentaje sea menor en cuanto a los hombres, la alopecia femenina suele ser un 25%. Si te encuentras en este caso, tienes que tener claro que lo primero de todo es tratar lo que te sucede. De esta manera, podrás conseguir frenar o, como mucho, retrasar sus efectos. Por cierto, antes de saber empezar con un tratamiento tienes que acudir a expertos para saber qué tipo de alopecia tienes.

En La Razón Lifestyle hemos consultado con expertos para saber qué es y cómo se tiene que tratar, la alopecia femenina. Antes de comenzar a contaros que nos remedios nos han contados los profesionales, te explicamos a continuación qué tipos de caída de cabellos son los más comunes.

“Sintomática o temporal (alopecia que se asocia a un estímulo de estrés, depresión o ansiedad), alopecias areatas (causadas por algún factor físico y manifestándose en una caída del cabello en forma de círculos perfectos) y alopecia androgenética o permanente (resulta irreversible)”, nos indica Carlos Fernández, experto estilista de Franck Provost.

Tras saber qué tipos de alopecias nos podemos encontrar, es hora de abordar cómo hay que tratarlas. Eso sí, hay algunos métodos que son más lentos porque hay problemas que son más complicados. Lo habitual que una alopecia atemporal, mediante el estímulo del cabello, se consigan grandes resultados, y por lo tanto, no habrá problemas en el futuro, pero si tienes alopecia genética, los tratamientos solo podrán ofrecer un retraso al inevitable resultado.

En los salones de Llongueras, la alopecia femenina la tratan tal y como nos explica Alberto Sanguino, estilista profesional de Llongueras “rituales que se componen de champú, ampollas de aminexil y minoxidil, sérums y productos específicos para reforzar en función del tipo de cabello”. “En ocasiones la falta de pelo no es por caída, sino por rotura. En ese caso, se añadiría un producto especial para engrosar el cabello y que no se parta. El minoxidil es esencial, pues favorece un mayor riego sanguíneo en el cuero cabelludo”, señala.

Carlos Fernández hace hincapié que para que un tratamiento sea efectivo “el bulbo capilar (en la raíz donde nace el cabello) debe encontrarse intacto. Podemos revertir la caída de ese pelo con una regulación del sistema natural del nacimiento y crecimiento del cabello” y afirma que “si el bulbo no está, el cabello no podrá volver a crecer porque no tendrá sitio donde germinar. En estos casos, hablaríamos de alopecia androgénica, la cual solo podremos solucionar con implantes”

Las redes sociales sirven también para visibilizar problemas. Muchas mujeres han subido vídeos a TikTok de cómo se maquillan teniendo alopecia femenina. ¡Nos encantan sus tutoriales!

Para finalizar, Alberto Sanguino nos enseña qué trucos son buenos para prevenir. “Cuidar al máximo el cuero cabelludo, pues es una zona muy sensible que puede dar lugar a problemas en las raíces y, por lo tanto, en los bulbos. Para ello, es recomendable no lavarse el pelo todos los días y tener un PH equilibrado”. Y, por otra parte, Carlos Fernández recomienda que “acciones como peinar el pelo boca abajo con un cepillo de cerdas, efectuar masajes periódicos (las cuales despegan las capas de la piel pegadas al cráneo y estimulan, así, el crecimiento) o incluso hacer el pino resultan muy beneficiosas”.