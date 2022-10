Los seis pasos para conseguir que un perro obedezca órdenes

Perros, gatos, aves... son muchos los ejemplos de animales que conviven con los humanos. En los hogares aunque también al aire libre las personas hemos aprendido a compartir momentos con muchos de estos seres.

Los animales han conseguido ser una parte fundamental en la vida de las personas. Así, las mascotas son un miembro más de muchas familias hasta el punto de que a pérdida de una de estas puede llegar a ser todo un drama.

En los últimos años, además, las mascotas han conseguido muchos avances en el campo de los derechos. En España, por ejemplo, recientemente se ha reformado el Código Civil para catalogar a los animales como un miembro más de la familia y así poder protegerlos ante posibles maltratadores.

Así las cosas, dentro de las mascotas el perro se ha convertido gracias a los miles de años al lado del hombre en el predilecto. Aunque el gato u otros animales se resistan a otorgarle el premio los canes son considerados “el mejor amigo del hombre” por múltiples motivos entre los que destacan la fidelidad e inteligencia, muy reconocida por los humanos.

Gracias a su gran inteligencia el perro es catalogado como uno de los animales más inteligentes del planeta. Por este motivo múltiples han sido las investigaciones relacionadas con esta mascota hasta el punto de llegar a demostrar que son capaces de aprender palabras o reconocer el tono de sus dueños.

En ese sentido, los perros son posiblemente el animal que más obedece a los humanos. Muchos dueños aprovechan, así, para enseñar a sus canes a obedecer ciertas acciones. Sin embargo, esto no se da siempre a la primera por lo que a continuación repasamos seis pasos para conseguir que nuestro perro obedezca las órdenes.

Seis pasos a seguir con los perros

Lo primero que debemos realizar es establecer una rutina con nuestro perro. Así, la constancia preferiblemente primero en el hogar y después al aire libre ayudará a establecer un vínculo. Además, deberemos ser constantes y coherentes con los actos hacia nuestro perro. Con ello conseguiremos enseñar lo que puede hacer poco a poco.

Una vez tengamos estas dos acciones deberemos ir complementándolas con pequeñas recompensas que pueden ser juguetes o comida. Según los expertos, así se consigue hacer ver al perro aquello que realiza correctamente.

Además, suele destacarse actuar con un tono de voz adecuado. Las acciones claras y seguras ayudaran al can a comprender aquello que le demandamos. Incluso, será beneficioso para el aprendizaje si los ejercicios u órdenes son breves para fomentar el aprendizaje efectivo.

Por último, no debemos olvidar bao ningún pretexto que no se debe actuar de forma violenta o con castigos al animal. Según algunos estudios esto no resulta nunca producente y, además, ciertos comportamientos se encuentran penados por ley en España.