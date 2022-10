El 20% de los universitarios nunca consume alcohol

La gran parte de los universitarios españoles consideran que su estado de salud y calidad de vida es «bueno o muy bueno» (74% y 76%, respectivamente), el 20% declara que nunca bebe alcohol y dos de cada diez trabajan, la mayoría en jornadas laborales de más de 20 horas semanales.

Estas son algunas conclusiones del estudio «Uso del teléfono móvil, estilo de vida y bienestar psicológico en estudiantes universitarios», presentado ayer por la Red española de universidades promotoras de salud (REUPS) y la Fundación Mapfre.

La investigación, realizada a 16.574 jóvenes de 18 centros universitarios españoles, buscaba obtener información sobre su estilo de vida, nivel de bienestar psicológico y uso del teléfono móvil. Asimismo, se ha estudiado también sus hábitos de sueño y descanso, los hábitos alimenticios y la actividad física o su sensación de miedo, ansiedad o depresión.

Así, uno de los datos más destacados está relacionado con el consumo del alcohol, ya que un 20% de los jóvenes encuestados aseguran no consumir nunca alcohol, y el 36% afirma beber entre 2 a 4 veces al mes. Otro 25% bebe como mucho una vez al mes, y un 17% lo hace 2 o 3 veces a la semana. Por ello, el 75% presenta un «riesgo bajo» de acción al alcohol, según el estudio. En este sentido, las mujeres presentan un mayor riesgo de adicción medio-alto que los hombres, en concreto un 20% frente a un 27,4%.

Consumo de alcohol FOTO: T. Nieto

En lo que respecta al tabaco, el 73,4% afirma no fumar, el 12% son exfumadores y el 14,2% se declara fumador. Asimismo, un 7,7% dice consumir otras sustancias, y entre ellas el cannabis (o derivados) es mayoritario (83%).

Aunque la mayoría de los alumnos universitarios percibe su salud como «buena o muy buena» (74%), más de la mitad confirman que esta ha empeorado a causa de la pandemia, y de nuevo son las mujeres las que más lo han notado (un 9%). El 70% de los encuestados presentan un peso saludable, frente al 16,6% y el 4,7% que padecen sobrepeso y obesidad, respectivamente. En esta línea, el 63% no sigue la dieta mediterránea, en la que está más presente el consumo de frutas y verduras frescas, así como legumbres y pescado. Concretamente, el 80% come dos o menos piezas de fruta al día, el 83% consume 2 o menos veces legumbres, el 48% toma bollería industrial 1 o 2 veces a la semana y el 36% no toma frutos secos.

En general, los estudiantes de Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura son los que tienen hábitos más saludables.

Otro de los aspectos analizados es el uso del teléfono móvil, al que los jóvenes dedican una media de 4 horas al día. El mayor uso se produce durante el fin de semana (34%), con cinco o más horas, y los que viven con compañeros de piso están más «enganchados», ya que el 33% de ellos lo utilizan cinco o más horas al día de lunes a viernes, porcentaje que aumenta al 37% los fines de semana. Las chicas, que son más dependientes del teléfono, lo emplean más en redes sociales, mientras que ellos lo hacen por ocio. El mayor riesgo de «nomofobia» (miedo a quedarse sin móvil y/o internet) también lo sufren las mujeres (52,1% frente al 44,9% de los hombres).

Finalmente, el informe ha incidido también en el impacto emocional de la pandemia de Covid-19 sobre los universitarios. Así, un 34,2% tiene peor calidad de sueño que antes de la aparición del coronavirus, y un 48,7% reconoce que tuvo «bastante o mucho miedo» durante la misma. La mayor preocupación (un 75%) fue a que «pudiera morir algún familiar o ser querido», mientras que el 55% manifestó su temor a que «las pandemias se conviertan en parte de nuestra vida».