Los rectores, contra la propuesta del Estatuto del Becario

La Conferencia de Rectores expresó ayer su rechazo al Estatuto del Becario, porque creen que perjudicará a la formación de los estudiantes y reducirá de modo «significativo» la oferta de prácticas de la que ahora disponen.

La institución criticó además que no se haya contado con la CRUE en el proceso de negociación de Estatuto: «Es imposible justificar que, si el objeto de dicho proyecto normativo es la regulación de las prácticas académicas (universitarias), todo se esté decidiendo en el marco del Diálogo Social que protagonizan en exclusiva Gobierno, sindicatos y patronales», informa Efe.

«Esta incomprensible laboralización de una actividad que es pura y esencialmente académica no tiene nada que ver con la mejora de la protección en Seguridad Social de los estudiantes en prácticas cuando reciben durante su desarrollo una beca (no un salario, porque si hay salario, es contrato de trabajo y no práctica académica) o con la necesidad de regular adecuadamente el desarrollo de las prácticas para evitar un posible uso incorrecto de las mismas», añadió la CRUE.

Respecto de la situación actual, «no se aprecia ventaja material alguna, salvo el sinsentido de ofrecer prestaciones o subsidios sustitutivos de rentas de trabajo que no existen (incapacidad temporal o maternidad y paternidad, por ejemplo) o la novedad de que se atiendan en el ámbito de la Seguridad Social situaciones incapacitantes actualmente ya protegidas mediante otros instrumentos».

La «única novedad real» de la propuesta que se negocia está en la posibilidad de «acumular carrera de seguro (días y meses cotizados para ganar pensiones el día de mañana, típicamente para la de jubilación). Pero, para eso, bastaría con establecer el alta y cotización ficticia, como ya se hace en algunas situaciones reflejadas en nuestro sistema de Seguridad Social», indicaron.