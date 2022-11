10 cosas que puedes limpiar usando pastillas para el lavavajillas que te sorprenderán

Aunque es de sentido común saber que las pastillas para lavavajillas se diseñaron para combatir el agua dura, eliminar las manchas y disolver la grasa que se encuentran en los alimentos, no debería sorprendernos que se puedan usar para limpiar cosas más allá del lavavajillas.

Pero, ¿qué podemos limpiar con estos objetos? Esto es lo que hemos encontrado:

Horno

Limpiar el horno FOTO: Dreamstime Dreamstime

La comida reseca siempre es difícil de limpiar, especialmente si está en el interior de nuestro horno. Sin embargo, podemos usar una pastilla para lavavajillas sumergida en agua tibia para limpiar el vidrio y la puerta del horno con facilidad.

Ollas y sartenes quemadas

Cuando las sartenes se calientan demasiado, se forma un vacío en el centro que daña su superficie. FOTO: Getúlio Moraes

De la misma manera que funciona en la puerta del horno, una pastilla para lavavajillas limpia sartenes quemadas con facilidad.

Manchas de café y té

Manchas de café que muestran el efecto del anillo de café, el cual consiste en que los contornos de la mancha están más coloreados que el relleno. FOTO: Jacob Gube Creative Commons

Todos sabemos que una mancha de café en una prenda textil puede ser difícil de limpiar, sin embargo ocurre lo mismo cuando no enjuagamos nuestras tazas del desayuno. Las manchas pueden ser difíciles de eliminar y puede parecer que llegaron para quedarse, pero todo lo que se necesitamos es agua tibia (llenando el recipiente 3/4 de su capacidad) y una pastilla para lavavajillas. Después de una hora, deberíamos poder limpiar todas las manchas con agua caliente.

Cubo de la basura

Los cubos de basura suelen estar asociados con el mal olor

Los contenedores de basura son lugares con muy mal olor, aunque no tendría por qué ser así. Limpiar de inmediato los restos de comida que se derramen sobre la tapa o lleguen al fondo mantendrá el recipiente relativamente limpio y sin olores, aunque es recomendable limpiarlo al menos dos veces al año. La forma más fácil de hacer esto es llenando el cubo en la bañera con agua tibia y metiendo en su interior una pastilla para lavavajillas. Tras esperar a que se disuelva, deberemos esperar una hora antes de enjuagar el cubo con agua caliente.

Nevera

La nevera es uno de los elementos de la cocina en los que más debemos cuidar su limpieza FOTO: Pixabay (nombre del dueño)

A todos en algún momento se nos ha derramado algún alimento dentro de la nevera formando un estropicio. Sin embargo, no debemos preocuparnos, ya que todo lo que necesitamos para limpiar la nevera es una pastilla para lavavajillas y un poco de agua tibia. Comience retirando cualquier trozo de comida, luego sumerja la pastilla de lavavajillas en agua tibia y use el lado plano para raspar el resto. Tras ello, limpie y enjuague con agua tibia.

Fregadero

Estropajo en un fregadero FOTO: La Razón (Custom Credit)

Es sorprendente lo rápido que el fondo de nuestro fregadero puede verse sucio, los restos de comida de ollas y sartenes, así como la decoloración de los líquidos pueden hacer que incluso el fregadero más limpio se vea sucio. Sin embargo podemos hacer uso de una pastilla de lavavajillas como detergente y como estropajo, simplemente deberemos dejar correr un poco de agua tibia en el fregadero y frotar con la pastilla. Por último, una vez que se vea brillante y nuevo, deberemos enjuagar con agua tibia.

Aceite de coche

Aceite de motor FOTO: La Razón (Custom Credit)

Si su automóvil ha perdido aceite y se ha encontrado una mancha en su garaje o en el camino de entrada, una pastilla para lavavajillas puede ayudar a eliminar la mancha. Después de que se haya absorbido todo el aceite (la arena para gatos o la maicena funcionan muy bien), humedezca el área y use una pastilla para lavavajillas para frotar alrededor de la mancha. Dependiendo del tamaño del derrame, puede terminar usando varias tabletas. Tras ello, deberemos dejar que el detergente se asiente sobre la mancha durante aproximadamente media hora, para luego poder enjuagarla con agua tibia.

Váter

Este inodoro está inclinado 13 grados hacia delante, lo que haría que el trabajador estuviera incómodo si está sentado mucho tiempo

Cuando llegue el momento de abordar el baño, comience dejando caer una pastilla para lavavajillas en la taza del inodoro. Luego, limpie el lavabo, los azulejos y la ducha, y deje el inodoro para el final. De esta manera, la tableta habrá tenido tiempo de disolverse un poco y debería hacer que fregar el inodoro sea muy fácil.

Lavadora

las lavadoras acumulan cal que puede afectar a su funcionamiento FOTO: Dreamstime Dreamstime

Las bacterias y la cal se acumulan en nuestras lavadoras con el tiempo, por lo que es importante limpiarlas cada tres meses más o menos. Al igual que con otros objetos, existen multitud de formas de limpiar la lavadora. Sin embargo, este método requiere que simplemente coloquemos una pastilla en el cajón y que dejemos que la máquina ejecute un ciclo en caliente. Una vez que haya terminado, verifique si hay algún residuo sobrante de la pastilla, si lo encuentra, simplemente limpie el cajón y el tambor con un paño húmedo.

Muebles de jardín de plástico

Las mesas y sillas de jardín pueden limpiarse con pastillas de lavavajillas FOTO: LEROY MERLIN

Si los muebles de jardín se ven desgastados por el uso, las pastillas para lavavajillas son una solución rápida y fácil para limpiar las manchas difíciles. Disuelva una tableta en un cubo de agua tibia o use la pastilla como estropajo para eliminar las manchas difíciles. Este método funciona mejor en plástico y recomendamos probar en un área discreta para asegurarse de que no cause decoloración antes de realizar una limpieza profunda.