Las protestas por la situación de la Atención Primaria se extienden por España

Este lunes comienza en la Comunidad de Madrid una huelga indefinida de los profesionales de Atención Primaria convocada por el sindicato mayoritario de los médicos de la región, Amyts, en protesta por «la sobrecarga de trabajo, las agendas infinitas y la falta de tiempo para atender a los pacientes» existente en la región. Esta nueva convocatoria se ha sumado a la que ya está en marcha entre los facultativos de los servicios de urgencias de Primaria.

No obstante, dichos problemas se vienen observando desde hace años no solo en Madrid, sino en todo el país, y se han visto agudizados por la pandemia, lo que ha supuesto que la Atención Primaria entre en una profunda crisis. Ante el deterioro del sistema, las protestas se están produciendo no solo en Madrid, sino que se van extendiendo a más autonomías, independientemente del partido que las gobierne, como Cantabria, Aragón o Navarra.

Así, en el tercer día de la huelga indefinida de facultativos de Atención Primaria en Cantabria, el vicepresidente del Sindicato Médico, Santiago Raba, anunció más concentraciones «porque desde la Consejería de Sanidad son incapaces de negociar un acuerdo». En la concentración se oyeron gritos de «Revilla campeón, menos Hormiguero y más gestión», después de leer una carta dirigida al presidente cántabro, a quien consideran el máximo responsable de esta situación.

En Aragón, que gobierna el socialista Javier Lambán, los médicos de Atención Primaria han anunciado que podrían llegar a convocar una huelga general en estos días si no se ofrecen soluciones efectivas a la «insostenible situación» que supone para ciudadanos y profesionales la saturación de las consultas y el sobreesfuerzo que realizan los facultativos. Además, denuncian también que el Gobierno de Aragón incumple su propia norma de tiempos mínimos para pruebas diagnósticas, con cifras escalofriantes: «El plazo máximo estipulado es de dos meses y un escáner o una resonancia tarda más de un año».

Tampoco es buena la situación en Navarra, Ejecutivo que dirige la socialista María Chivite, donde asociaciones sanitarias han denunciado que el gasto en Atención Primaria «se mantiene por de debajo del 15% frente a la reclamación técnica y social de llegar al 25%», y los profesionales han convocado una huelga para el próximo mes de febrero.

Según ha señalado a LA RAZÓN Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), los problemas que sufren las comunidades autónomas «tienen un denominador común: la situación precaria en Primaria por la falta de especialistas, tanto de médicos de familia como de pediatras», a lo que «en Madrid y otros lugares además hay que sumar la atención continuada».

Aunque Toranzo subraya que en cada comunidad los problemas son distintos, «la conflictividad surge por las soluciones» que se están dando en cada caso concreto, por la carencia «de profesionales y de recursos». En este escenario aparece además otro elemento que viene a complicar aún más la situación, como es la sobrecarga asistencial de los profesionales por la gestión de las Incapacidades Laborales Transitorias (IT), es decir, las bajas y altas laborales. En esta línea, un comunicado del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha exigido «mejoras inmediatas» en la gestión de las IT, que consideran que deben «modernizarse y digitalizarse» para minimizar la carga burocrática en Primaria.

Entre las soluciones a la actual crisis el presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) apunta a «unas condiciones de trabajo adecuadas» para los médicos, reducir la burocracia y reforzar las plantillas «con sanitarios de otras comunidades o de otros países», e incluso «agilizar la homologación del personal extracomunitario», entre otras.

Ataques a Ayuso

Desde diversos sectores de la izquierda se ha arremetido estos días contra la gestión en Sanidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de otros dirigentes del PP, a los que se ha acusado de avivar el conflicto con los médicos con sus declaraciones. «Cuando hay un conflicto, hay que tender puentes y no echar gasolina», ha dicho la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien aseguró estar «al lado» de los profesionales frente al Ejectuvo madrileño.

Por su parte, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, ha llegado a acusar al gobierno regional del PP de «promover que los pacientes y trabajadores cada vez se vinculen más al aseguramiento privado», en lo que considera una «decisión estratégica muy clara del PP».

Ante el elevado tono de estas declaraciones, que se produce a escasos meses de las elecciones municipales, la presidenta madrileña ha pedido diferenciar «la lógica reivindicación de los médicos» del «ruido político», y ha señalado que hay personas que han estado «siempre» con Más Madrid y PSOE y ahora se ponen «a la cabeza de todo esto».