Así son las nuevas señales de tráfico que encontraremos en 2023 y éstas son las que cambian o desaparecen

El Gobierno está trabajando en la modificación del Reglamento General de Circulación en lo que a la señalización del tráfico se refiere. Aprobado en 2003, 18 años después el Ministerio del Interior considera que ha llegado la hora de adaptar la señalización vial a los nuevos tiempos, dado que el entorno social, tecnológico y cultural ha cambiado notablemente. Al final, el objetivo es “validar si la señalización vial mantiene el potencial comunicativo y consigue la adecuada comprensión de la información por parte de los usuarios o, en caso necesario, se debe proceder a su modificación para mejorar la capacidad de transmisión de los mensajes y para responder a nuevas necesidades que van surgiendo”.

Con este objetivo se ha renovado el listado señales, adaptando algunas y añadiendo otras nuevas, siempre de acuerdo al ordenamiento común de la Unión Europea y haciendo especial hincapié en que sean perfectamente legibles y entendibles para todos los conductores.

El listado recoge las señales a extinguir por cambio de diseño: una de las más destacables, aunque quizás muchos conductores ni siquiera lo aprecien, es la de STOP, cuyo tipografía y altura de la letra cambia para hacerla más clara y legible. También se modifica la de “Entrada prohibida a vehículos agrícolas de motor” o la de “Entrada prohibida a ciclos”, fundamentalmente por el cambio de diseño de los tractores o de las bicicletas. A cambio aparecen los patinetes en las señales, definidos como vehículos de movilidad personal (MPV).

Del mismo modo que han cambiado los tractores, no lo han hecho menos los trenes, sobre todo pensando que los que aparecen en las señales son aún de vapor. Ahora, la señal de “Paso a nivel sin barreras” se adapta más a lo que sería un tranvía o tren de cercanías. No se han incluido los de alta velocidad porque no existen pasos a nivel sin barrera en estos trayectos.

Señal nueva de paso a nivel sin barreras

Son muchas otras las que se extinguen por ligeros cambios en el diseño, en muchos casos casi inapreciables. Por ejemplo, las de pendiente que conocemos desaparecen y pasan a incorporar el porcentaje y la flecha de la dirección de la misma. También dejaremos de ver las que prohíben aparcar en días pares o impares a cada lado de la calzada y la que apela al estacionamiento delimitado por tiempo.

En otros casos, surgen señales nuevas como las referidas a los surtidores de carburante, pues aparecen las que hacen referencia a surtidores de gas licuado del petróleo (GLP) y estaciones de recarga eléctrica.

Nuevas señales con estaciones de recarga eléctrica

Como no podía ser menos en un Gobierno obsesionado con las connotaciones de género, también cambian una señal clásica: aquella que se refiere a “Peligro por la proximidad de un lugar frecuentado por niños, como una escuela, una zona de juegos, etc.”, en la que aparecía un niño llevando de la mano a una niña. Ahora será al revés y será la niña la que lleve de la mano al niño.

En cuanto a las nuevas señales, son las siguientes:

Trenzado: Peligro por la proximidad de un tramo comprendido entre una confluencia y una bifurcación donde se producen distintos movimientos de cambio de carril por parte de los vehículos, cruzándose sus trayectorias y aumentando por ello el riesgo de que se produzcan colisiones.

Nueva señal de trenzado

Paso de animales en libertad (jabalíes): Peligro por la proximidad de un lugar donde frecuentemente la vía puede ser atravesada por animales en libertad, tratándose en una proporción muy significativa de jabalíes.

Señal que advierte de la presencia de animales salvajes en la carretera, especialmente jabalíes

Visibilidad reducida: Peligro por la proximidad de un tramo en el que frecuentemente la circulación se ve dificultada por una pérdida notable de visibilidad debida a niebla, lluvia, nieve, humos, etc.

Señal de visibilidad reducida

Surgen también otras relacionadas con el tipo de carretera:

Carretera multicarril: Indica el principio de una carretera multicarril y, por tanto, el lugar a partir del cual se aplican las reglas especiales de circulación en este tipo de vía. Esta señal puede indicar el ramal de un nudo que conduce a una carretera multicarril.

Carretera multicarril

Carretera 2+1: Indica el principio de una carretera 2+1, es decir, aquella que consta de tres carriles de circulación y permite la circulación en ambos sentidos. El carril central se destina a facilitar la maniobra de adelantamiento, estando reservado de manera alterna a uno y otro sentido de circulación. Esta señal pude indicar también el ramal de un nudo que conduce a una carretera 2+1.

Carretera 2+1

Estacionamiento de necesidad; Indica el lugar donde está autorizado el estacionamiento de vehículos únicamente para un fin concreto (acceso a una farmacia, hospital, etc.) cuyo pictograma se incluirá en la señal, y durante un tiempo determinado. La duración de dicho tiempo será indicada en un panel complementario.

Patinetes eléctricos: en este caso son numerosas las señales que incorporan este vehículos de movilidad personal (VMP), como son denominados, en las que se refieren a vías reservadas o prohibición de acceso. Otra de ellas, no exenta de polémica, es la de “Desmontar y continuar a pie”, que significa obligación para los usuarios de ciclos de continuar a pie. Si dicha obligación se limita a ciertos periodos, se indicará mediante un panel complementario.

Señales vehículos de movilidad personal

Carriles bici: Aparecen dos señales, la que vendrá a indicar la presencia de carriles bici en zona urbana y la que avisa al resto de vehículos de la vía de la proximidad de un carril bici. Relacionada con estas, nace también la que indica pasos de peatones compartidos con vías ciclistas.

Señal por proximidad de ancianos: Peligro por la proximidad de un lugar frecuentado por ancianos, como un centro dedicado a la tercera edad, una residencia, etc.