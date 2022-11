El 20% de los jóvenes no detecta la violencia machista

Las cifras están ahí: en lo que va de año ya son 38 las mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas; 1.171 desde que se creó el registro específico en 2003 y 48 menores asesinados desde 2013.

El problema, según los expertos, es que si las nuevas generaciones siguen sin detectar los tipos de violencia de género y continúan justificando ciertas conductas de control –asociadas muchas veces a las redes sociales– y que preceden en la mayoría de las ocasiones a la violencia física, mal camino llevamos como sociedad si a lo que aspiramos es a reducir al máximo (o erradicar algún día) los casos de violencia de género.

Y es que los jóvenes de entre 18 a 21 años son el grupo de edad más tolerante con ciertas conductas asociadas al maltrato. Así lo concluye el III Macroestudio de Violencia de Género «Tolerancia Cero», realizado por tercer año consecutivo por la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias, dentro de su iniciativa de sensibilización «Contra el maltrato, tolerancia cero» y difundido ayer coincidiendo con la celebración hoy del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

De acuerdo con este macroestudio, casi un 20% de la franja de edad de 18 a 21 años no cree que golpear a su pareja tras una discusión, insultarla o controlarle el móvil sea violencia de género. Un porcentaje que duplica el que se registra en el resto de grupos de edad.

6.275 encuestados

El estudio se ha realizado en octubre de este año contando entrevistando a 6.275 personas y ofrece una fotografía de la percepción de la población sobre la violencia de género y su evolución en los últimos dos años.

Por primera vez, el macroestudio «Tolerancia Cero» ha segregado la franja de edad de los jóvenes en dos: de 18 a 21 años y de 22 a 34, arrojando resultados dispares entre ambos colectivos. Así, preguntados sobre determinadas conductas que pueden ser consideradas violencia de género, entre las personas de entre 18 y 21 años un 16,9% cree que golpear a tu pareja no lo es (cuando la media entre la población general está en un 6,71%).

Además, un 17,13% considera que insultar a tu pareja no es una forma de maltrato (frente al 8,35% de la población general), mientras que un 15,51% cree que amenazar tampoco lo es (frente al 7,67% de la población general). Asimismo, un 21,53% cree que controlar el móvil no es una forma de ejercer violencia sobre la pareja (frente al 13,08% de la población en su conjunto).

El control del móvil

Si nos ceñimos a los hombres de entre 18 y 21 años, los porcentajes se disparan: golpear no es violencia para el 21,16% (11,58% de las mujeres), insultar a la pareja no lo es para el 22,41% (10% de las mujeres), amenazar no se considera maltrato para el 20,75% (8,42% de las mujeres) y controlar el móvil no lo es para uno de cada cuatro hombres de menos de 21 años (24,48%; frente a un 17,89% de las mujeres de menos de entre 18 y 21 años).

Todo ello a pesar de que casi la mitad de los encuestados (46%) conocen un caso cercano de violencia de género. Entre las mujeres (53%) y los jóvenes de 18 a 21 años (51%) se conocen más casos que entre los mayores de 55 años (38%).

El 78% de la población opina que el problema de la violencia de género está bastante o muy extendido y un 42,4% opina que hay más casos que antes. Además, seis de cada diez consultados consideran que cualquier persona, independientemente de su edad o nivel social, es susceptible de sufrir o ejercer violencia de género, si bien los jóvenes y las personas con bajo nivel educativo son los colectivos más vulnerables.

Llama la atención que los jóvenes opinan de ellos mismos que son un colectivo muy vulnerable a esta lacra y, de hecho, un 46% de los jóvenes de 18 a 21 años creen que su grupo de edad es el colectivo más propenso a sufrir o ejercer esta forma de violencia.

Las redes sociales

Sobre el impacto que han podido tener determinadas tendencias en la población más joven, nueve de cada diez personas (91%) considera que las redes sociales y las nuevas tecnologías han contribuido a generar nuevas formas de violencia de género entre los jóvenes. En este caso, los jóvenes están de acuerdo, ya que un porcentaje idéntico (91%) cree que las formas de comunicación actuales han propiciado nuevas formas de ejercer control y violencia sobre la pareja.

Eso sí, la población considera el machismo como la causa principal para que haya violencia de género (43,5%), seguida a una distancia considerable de la educación (26%). En este sentido, el 78% censura las actitudes y bromas machistas por considerarlas caldo de cultivo para la violencia de género.

Con respecto a las denuncias, un 73,7% de la población cree que las víctimas no denuncian por miedo al agresor, un 50,6% piensa que es por dependencia económica y un 50,5% por los hijos. Casi 4 de cada 10 encuestados cree que no lo hacen porque ya han normalizado el maltrato en sus vidas.

Con respecto al perfil del maltratador, el 65,4% de los encuestados cree que son dominantes, agresivos y con baja autoestima (65,4%), manipuladores (63,4%) y que arrastran problemas de alcohol y las drogas (41,8%).