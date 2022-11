Miguel Sebastián: «La gestión de los datos de la covid ha sido desastrosa»

El ex titular de la cartera de Industria en el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero presenta hoy en Madrid su libro «El virus interminable» (Ediciones B), donde analiza con rigor los errores cometidos durante la pandemia y las asignaturas pendientes en caso de que se produjera una nueva crisis sanitaria de este tipo en nuestro país.

En su libro apunta que el confinamiento en España no fue estricto. ¿Qué cree que fue peor, un mal confinamiento o la rápida desescalada?

Son dos cosas distintas. Cuanto más estricto es el confinamiento, más rápida es la reducción de la curva de contagios. Eso es lo que pasó en China, tal y como ilustro en el libro. El ritmo de crecimiento de los casos se fue a prácticamente a cero en la quinta semana del confinamiento, cinco semanas antes que en España o en Italia. Por otro lado, un desconfinamiento demasiado rápido se traducirá en una nueva ola, más tarde o más temprano, porque se permite que el virus siga propagándose, aunque inicialmente sea a tasas bajas. En el caso chino, se fue desconfinando cuando el territorio a desconfinar alcanzaba los 14 días sin registrar un nuevo caso. En España, no. Es cierto que, en julio de 2020, se llegó a una incidencia de 3/100.000 y, en promedio, 3 muertos al día (no ha vuelto a registrarse un nivel tan bajo desde entonces, ni siquiera con la vacuna) y hubo días sin ningún fallecimiento. Pero fue un error dar la pandemia por finalizada. Y lo sigue siendo ahora. La pandemia es un fenómeno global y no terminará hasta que no acabe en el conjunto del mundo.

¿El manejo de los datos sobre la pandemia se podría haber hecho mejor? ¿Qué faltó?

La gestión de los datos ha sido desastrosa. Lo he denunciado muchas veces y le dedico un capítulo en el libro. No solamente han sido criticables su calidad, consistencia interna, disponibilidad y frecuencia, sino también la ausencia de unas series homogéneas y de un banco de las series históricas para que los investigadores las puedan utilizar en el futuro. Porque habrá que hacer muchas tesis y muchos proyectos de investigación sobre la Covid-19 y España no estará en esa lista por la baja calidad de sus datos. El principal error es no haber encargado al Instituto Nacional de Estadística (INE) la recopilación y publicación de los datos de la pandemia. El INE, además de disponer de recursos de los que el Ministerio de Sanidad carece, tiene la experiencia de coordinar la información con las comunidades autónomas, y un historial de transparencia y de facilitar la información estadística a los investigadores y usuarios. Todos hubiéramos salido ganando con el INE.

¿Qué otros errores importantes destacaría en la gestión de la pandemia?

El primero, y aceptado de forma generalizada, es que Occidente reaccionó tarde a los avisos que venían de China y del extremo Oriente. Perdimos un mes y medio «de oro» en el que podríamos haber cerrado las fronteras sin necesidad de haber encerrado a la gente en sus casas, además de habernos preparado para la llegada del virus (recopilación de materiales, etc.). Otro de los errores graves fue minimizar la importancia de las mascarillas, sólo porque teníamos escasez de las mismas. Y todo lo que tiene que ver con los test. Los test en España se convirtieron en un negocio para los laboratorios privados y en un lujo para los ciudadanos. En los peores meses de la pandemia una PCR costaba 150 €, una mariscada, mientras que en muchos países eran gratuitos. Además de caros, eran incómodos. Recuerdo haber hecho horas de cola en la calle en pleno invierno para hacerme un test. Otro de los errores ha sido la falta de un buen rastreo, clave para apostar por un confinamiento selectivo y no generalizado de la población. La aplicación «Radar Covid», gratuita para los usuarios y técnicamente impecable (de hecho, se probó con éxito en La Gomera), alertaba de forma anónima de posibles contactos del usuario con contagiados, y hubiera servido para contener la propagación del virus tras la primera ola. Las comunidades autónomas se negaron a ponerla en práctica y no activaron los códigos de aviso. Sin un buen plan de testeo ni de rastreo era muy difícil contener el virus en niveles bajos. Además, las autoridades iban por detrás de la curva en las medidas de contención. Cada vez que bajábamos de una incidencia objetivo, se empezaban a relajar las medidas y se volvía a montar una nueva ola. Y así, de forma recurrente e interminable. Para completar la lista de errores, faltaron, sobre todo en la primera etapa, las «arcas de Noé», es decir, edificios donde pudieran alojarse los contagiados no sintomáticos y, por tanto, que no iban a desarrollar la enfermedad ni requerir atención hospitalaria, pero que podían contagiar a sus familiares. Estas «arcas de Noé» se habilitaron en China en lugares a veces inhóspitos. Pero nosotros los teníamos a mano y, además, de lujo, porque teníamos toda una infraestructura hotelera disponible para poder haber acogido a los infectados asintomáticos o sintomáticos leves, en un confinamiento cómodo (con comida, ducha, televisión, conexión a internet para poder teletrabajar, etc...). Ello, además de sus beneficios sanitarios, hubiera servido de balón de oxígeno para los hoteles, que tuvieron que cerrar durante meses.

¿A qué interrogantes pendientes sobre la pandemia le gustaría dar respuesta?

En España somos muy proclives al enfoque «inquisitorial», en el que se buscan culpables en vez de buscar lecciones, y aprender de los errores cometidos de cara a futuras pandemias. En cualquier caso, debería haber una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores. Ellos y sus familiares lo merecen. Y debería haber auditorías externas independientes internacionales sobre la gestión de la pandemia en todos los países. Y también en la OMS, para sacar las lecciones y evitar que esto se repita en el futuro. Porque seguro que volverá a haber una pandemia, probablemente no en nuestro horizonte vital, y a las generaciones futuras les haremos un gran favor si tuviéramos unos protocolos en Occidente distintos a los que hemos tenido hasta ahora.

Casi tres años más tarde, ¿si apareciera ahora (o dentro de un tiempo) una nueva pandemia cree que volveríamos a cometer los mismos errores?

Me gustaría creer que no, pero me temo que sí. No ha habido hasta el momento en la Organización Mundial de la Salud (OMS) ninguna autocrítica, ni ningún proceso de reflexión de qué es lo que ha funcionado y lo que no en esta pandemia. Tampoco la han hecho los respectivos gobiernos y el resto de las instituciones multilaterales, por los evidentes fallos de coordinación internacional. Y creo que es necesario hacerlo. Estamos en un mundo globalizado, y la globalización abarca la economía, las finanzas, el comercio y el transporte, pero no la salud. La gestión sanitaria sigue en manos nacionales y, en algunos casos, incluso regionales, y con esa estructura de gobernanza es muy difícil hacer frente a pandemias como esta.

¿Qué opina sobre el debate que se planteó casi desde el principio entre salud y economía? ¿Era correcto?

Uno de los principales mensajes del libro es que defiendo que no hay tal dilema salud-economía. Y lo planteo tanto a nivel teórico como con evidencia empírica. Lo que ha hecho daño a la economía no ha sido la dureza de las medidas tomadas, sino la duración de la pandemia. Esta pandemia, pese a la corta vida del virus (14 días), ha sido tan larga porque no se tomaron las medidas estrictas necesarias para atajarla y se optó por un enfoque cortoplacista, en el que solo se evaluaba el coste económico de las restricciones a corto plazo. Pero, a medio plazo, no existe ese dilema y lo que es bueno para la salud es bueno para la economía. Está claro que hasta que no termine la pandemia no se podrá hacer un balance global. Pero estoy plenamente convencido de que, de ese balance, se rechazará la existencia de ese dilema. Mientras tanto, en el libro planteo una primera evidencia empírica que apoya la hipótesis de que ese supuesto dilema es falso.

¿Cree que la gestión económica de la pandemia fue correcta?

Así como soy muy crítico con la gestión sanitaria, creo que, en general, la gestión económica ha sido correcta. En primer lugar, en el diagnóstico. Había que actuar tanto por el lado de la oferta, para sujetarla y mantener la capacidad productiva lo más intacta posible, como por el lado de la demanda, promoviendo el consumo indispensable desde los hogares y apoyando a la gente que se había quedado sin renta para aguantar el confinamiento. En el bloque de la oferta, los ERTE, los créditos ICO, las ayudas a los autónomos, algunas rebajas de impuestos y algunas ayudas directas, estas últimas quizás insuficientes. Por el lado de la demanda, mantener las rentas de los que teletrabajaban y crear el Ingreso Mínimo Vital para los que no tuvieran empleo. El Estado español creó el Fondo Covid para apoyar a las autonomías en sus gastos extra relacionados con la sanidad y la educación, aunque no se gastaron ni la mitad. También en Europa hubo aciertos por parte de la Comisión Europea, tanto relajando las reglas fiscales (déficit y deuda) como con la creación de unos fondos de recuperación financiados con eurobonos, por primera vez. Y aciertos del Banco Central, con una provisión masiva de liquidez. Ninguna de esas tres medidas europeas se tomó en la Gran Recesión de 2008.

¿Se conoce el coste de las bajas laborales a causa de la Covid-19 en este periodo?

No conozco ningún estudio que lo cuantifique. En cualquier caso, habría que distinguir entre aquellas bajas de los que se diagnosticaron como infectados y guardaron cuarentena de aquellos que, incluso sin hacerse el test, simplemente se encontraban mal y no fueron a trabajar. Los dos factores influyen negativamente en la actividad laboral. Lo que sí se sabe es que, en el primer trimestre de 2022, el PIB cayó mucho más de lo esperado y lo hizo por el impacto de la 6ª ola sobre la población (más de 17.000 muertos) y no tanto por las restricciones, que apenas se mantenían.

El confinamiento afectó mucho a España porque nuestro país depende del sector servicios, fundamentalmente del turismo. ¿Cree que se ha tomado alguna medida para solucionarlo?

Cuando hablamos de «turismo», siempre pensamos en el turismo internacional, en el que España es la primera o segunda potencia mundial. Pero en España también es muy potente también el turismo nacional y, en particular, todo lo que podríamos llamar la «industria del ocio»: fiestas populares, conciertos, eventos deportivos, actividades culturales, etc. Y muchas de estas son especialmente intensas en la primavera, que es cuando se alcanzó el pico de la primera ola y el confinamiento: la Semana Santa en todo el país, las Fallas de Valencia, la Feria de Abril de Sevilla, San Isidro en Madrid, etc. Por ejemplo, la Semana Santa de Italia o de Francia no tiene nada que ver con la española, pese a ser ambos países también muy turísticos. En el libro dedico a un capítulo al sector turístico, que tiene unos retos de largo plazo desde mucho antes de la pandemia en lo que se refiere a la modernización de su oferta, su diversificación, su desestacionalización y su digitalización. Creo que sido una pena no haber aprovechado la pandemia para hacer una puesta al día de esa oferta turística, pensando en los próximos 10 ó 20 años, para que España siga manteniendo ese liderazgo en el turismo mundial, más allá de la oferta tradicional de sol y playa, que es una oferta muy buena, pero que se necesita complementar con otra más sostenible, de más valor añadido y con mayor potencial de crecimiento futuro.