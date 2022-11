Un laico español, nuevo «ministro» de Economía del Vaticano

Relevo en el «Ministerio» de Economía del Vaticano. La Santa Sede comunicaba ayer a mediodía la dimisión «por motivos personales» del prefecto Juan Antonio Guerrero, el español que asumió hace dos años poner al día las maltrechas cuentas del Vaticano. Pocos minutos después, el propio jesuita explicitaba a través de una carta a los trabajadores de su departamento que la enfermedad ha truncado su misión. «Sabéis que me he sometido a una intervención quirúrgica este año, a consecuencia de la que estoy sometido a un tratamiento médico que me está produciendo ciertos efectos secundarios que me dificultan especialmente el desempeño de una tarea tan exigente como la que estoy llevando a cabo», relata el sacerdote.

Lejos de optar por un tiempo de sede vacante o por un nombramiento provisional, el Papa Francisco ha decidido designar como nuevo prefecto al laico español Maximino Caballero Ledo, convirtiéndose en el segundo laico que asume un cargo de primera línea en el Vaticano, junto al prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini. Tras su designación, defendió que los «los fieles tenemos una labor muy importante que desarrollar dentro de la Iglesia. Todos somos miembros del mismo cuerpo y todos tenemos nuestra misión». De la misma manera, subrayó que la Iglesia no es solo cosa de curas y monjas y negó que los cristianos de a pie sean «meros espectadores».

Amigo de la infancia de Guerrero, fichó a Caballero como segundo de abordo como secretario general del departamento vaticano, dejando atrás un trabajo en la multinacional sanitaria norteamericana Baxter Healthcare. Merideño de 61 años, estudió empresariales en la Universidad Autónoma de Madrid y cursó un MBA en la Escuela de Negocios de Barcelona (IESE).

Lo cierto es que ambos, mano a mano, han puesto en marcha una revolución silenciosa en las finanzas vaticanas, tal y como refleja el último balance de 2021.