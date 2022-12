Cómo la cirugía multinivel mejora la vida de los niños con parálisis cerebral

Allá por 1860, el cirujano inglés William John Little describió por primera vez una enfermedad que afectaba a los niños en los primeros años de vida. Aquellos que la sufrían presentaban problemas para agarrar o sujetar objetos, para gatear o para caminar. Este trastorno se caracterizaba por la rigidez muscular y se conoció durante algún tiempo como Enfermedad de Little, si bien actualmente se sabe que es la diplejía espástica, una forma de parálisis cerebral infantil.

El cerebro es el responsable de todas las funciones voluntarias del cuerpo: de la memoria, del movimiento, del lenguaje y de procesar las sensaciones que se reciben del exterior a través de los sentidos. La parálisis cerebral es un trastorno neuromotor de carácter crónico que se produce como consecuencia de una lesión o un defecto en el desarrollo del cerebro todavía inmaduro. Suele ocurrir durante la gestación, en el momento del parto o después del nacimiento en etapas tempranas de la infancia. Estos trastornos afectan al movimiento, al tono muscular o a la postura, si bien en ocasiones pueden aparecer otros síntomas como deficiencia intelectual, problemas en la articulación de las palabras, problemas sensoriales o epilepsia. En muchos casos se desconoce la causa; sin embargo, algunos factores como mutaciones genéticas, lesiones traumáticas en la cabeza del bebé, una infección que sufre la madre y afecta al feto, una infección infantil que provoca inflamación en el cerebro del niño, un accidente cerebro vascular fetal que hace que no llegue suficiente sangre al cerebro o la falta de oxígeno pueden llevar a desarrollar problemas en el cerebro durante su desarrollo.

El trastorno cerebral que causa la parálisis cerebral no cambia con el tiempo, por lo que no empeora con la edad, pero a medida que el niño va creciendo algunos de estos síntomas se hacen más evidentes, como la rigidez articular o el acortamiento de los músculos. Estos síntomas pueden empeorar si no se tratan de manera activa porque, aunque la parálisis cerebral no tiene cura, se puede conseguir una gran mejoría si se sigue un tratamiento adecuado desde el momento de su diagnóstico. El principal tratamiento para mejorar la funcionalidad y la calidad de vida de enfermos neuromusculares es la rehabilitación neuro-ortopédica, en la que suelen participar especialistas de diferentes campos como neurólogos, rehabilitadores, cirujanos ortopédicos o fisioterapeutas, entre otros.

La neuro-ortopedia es una especialidad vinculada a la cirugía ortopédica pediátrica orientada al tratamiento de lesiones y deformidades que afectan al sistema musculoesquelético o aparato locomotor y que se producen como consecuencia de trastornos de origen neurológico. Entre las patologías que engloba esta especialidad está la parálisis cerebral, espina bífida, enfermedades neuromusculares como distrofias o atrofia muscular espinal, secuelas de traumatismos craneales o espinales o lesión cerebral adquirida, entre otras enfermedades neuromusculares. Estas lesiones provocan alteraciones en la postura y en el movimiento, lo que produce contracturas, debilidad muscular, espasticidad (músculos tensos o rígidos), úlceras por estar mucho tiempo en la misma posición y pérdida del control voluntario del movimiento. Todo esto supone un deterioro en la calidad de vida y en la autonomía del paciente.

“La cirugía multinivel permite tratar las contracturas articulares, corregir las deformidades torsionales y mejorar las inestabilidades articulares de pacientes deambulantes con parálisis cerebral”, explica el doctor José Manuel Martínez Salas, especialista en Cirugía Ortopédica Pediátrica y Neuro-Ortopedia en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón-Orthopediatrica de Sevilla, cuya Unidad de Cirugía Ortopédica Pediátrica sobresale por utilizar la cirugía multinivel como parte fundamental del tratamiento quirúrgico en los pacientes con parálisis cerebral. “Se trata de una operación muy compleja donde intervienen varios especialistas que pueden llegar a realizar hasta 16 procedimientos diferentes”, añade el doctor Martínez Salas.

Esta técnica, en la que se llevan a cabo diferentes procedimientos quirúrgicos en distintos segmentos de los miembros inferiores, está indicada sobre todo para pacientes con parálisis cerebral, entre los 8 y los 12 años, que empiezan a perder la capacidad de deambulación o sufren un empeoramiento de la marcha, ya que durante el crecimiento se producen deformidades óseas y articulares, además de contracturas musculares que afectan a la movilidad del paciente. La cirugía multinivel corrige estas deformidades, permitiendo que el niño pueda caminar mayores distancias y de una forma más eficiente, mejorando su calidad de vida y su capacidad de participación en la sociedad. Hay que tener en cuenta la complejidad de este tipo de intervención, que es aún mayor cuando se realiza en menores, pues en ocasiones presentan patologías asociadas a la parálisis cerebral como epilepsia, problemas respiratorios o de coagulación.