Las 10 preguntas más falladas en el examen de conducir este 2022: ¿cuántas sabes?

El examen teórico de conducir puede traer de cabeza a muchos alumnos y futuros conductores. Son 30 preguntas tipo test con tres opciones de respuesta cada una. Para realizarlo contamos con 30 minutos, es decir, un minuto por cada una, y no podemos cometer más de tres fallos. PONS Seguridad Vial, compañía dedicada a la educación y formación vial, ha realizado un informe con las 10 preguntas más falladas en los test de preparación para la obtención del permiso B basado en el análisis de más de 2 millones de pruebas online realizados por miles alumnos y alumnas de diversas autoescuelas hasta junio de este 2022.

Según Fernando Solas, autor del informe, “como novedad este año se suman a las más falladas preguntas vinculadas a la seguridad vial, lo que nos hace pensar que todavía, en 2022, no le damos suficiente importancia a los neumáticos como elemento clave en la seguridad y no tenemos clara la relación de marchas a utilizar cuando la adherencia está disminuida como consecuencia del hielo o la nieve o la tasa máxima de alcoholemia”.

También encontramos preguntas relacionadas con los cambios normativos que ha habido a lo largo del año relacionados con el permiso por puntos, de ahí la importancia de tener la normativa siempre actualizada, junto unas preguntas de nueva movilidad, referidas a patinetes eléctricos y velocidad máxima en vía urbana. Y no podían faltar preguntas sobre señales de circulación, dada su complejidad derivada de la gran cantidad de señales de tráfico en vigor en nuestras vías.

Estas son las preguntas que más errores han provocado en los examinados:

1- Esta señal…

A. indica una vía reservada exclusivamente para ciclos.

B. indica una vía reservada para peatones y ciclos.

C. prohíbe a las bicicletas circular por la vía.

Señal DGT FOTO: PONS Seguridad Vial

Respuesta correcta: B. Esta señal indica la existencia de una vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico motorizado, y que discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques.

La clave de esta pregunta: el error en esta pregunta se produce al creer que es una vía exclusiva para ciclos, como puede parecer por la silueta, si bien es una vía reservada para peatones y ciclos. No confundir con la señal circular con el fondo azul y esta misma silueta en blanco porque esta señal si es exclusiva para ciclos.

2- La carga que sobresale por la parte delantera del vehículo debe señalizarse...

A. con una luz blanca y un reflectante blanco, de noche o en condiciones que disminuyan sensiblemente la visibilidad.

B. con una luz blanca, tanto de día como de noche.

C. con una luz blanca, de noche o en condiciones que disminuyan sensiblemente la visibilidad.

Respuesta correcta: C. En los vehículos de transporte de mercancías, si es de día, habrá que señalizar la carga que sobresalga con 1 o 2 paneles de franjas rojas y blancas (reflectantes) y por delante no es necesario. En cambio, si es de noche o si está disminuida la visibilidad, además de señalizarlo por detrás como he comentado anteriormente, también se señalizará por delante con una luz blanca, por detrás con una luz roja.

La clave de esta pregunta: siempre que sobresalga la mercancía se pone el panel de rayas reflectantes rojas y blancas por detrás. Y además si es de noche luz roja detrás y luz blanca delante.

3- ¿Cómo se debe circular en una pendiente ascendente con nieve?

A. Con una relación de marchas cortas.

B. Con una relación de marchas lo más alta posible.

C. Lentamente y reteniendo el vehículo.

Respuesta correcta: B. Con nieve disminuye la adherencia por ello se debe: circular lentamente, aumentar la distancia con el vehículo de delante, emplear una relación de marchas lo más alta posible en las pendientes ascendentes pero a la vez adecuada y compatible con la seguridad y tener los neumáticos y frenos en buen estado.

La clave de esta pregunta: con nieve en pendientes ascendentes se circulará con la marcha más larga posible (para mejorar la adherencia) en cambio con estas mismas condiciones adversas en pendientes descendentes se circulará con marchas cortas (para que actúe el freno motor).

4- Si está en posesión del permiso de la clase A1, con un año y medio de antigüedad, y obtiene el permiso B, ¿cuál es la tasa máxima de alcohol permitida conduciendo su turismo?

A. 0,15 gramos por litro en sangre.

B. 0,30 gramos por litro de sangre.

C. 0,50 gramos por litro en sangre.

Respuesta correcta: B. La tasa de alcoholemia para los conductores durante los dos años siguientes a la obtención del primer permiso de conducción es de: 0,3 g/l (en sangre).0,15 mg/l (en aire espirado).

La clave de esta pregunta: la “L” deben de llevarla los conductores noveles durante 1 año, pero en relación al alcohol son dos años desde la obtención del primer permiso de conducción con la tasa reducida respecto a la norma general.

5- ¿Cuál es la sanción por utilizar, sujetando con la mano, el teléfono móvil mientras se encuentra en un semáforo en rojo?

A. Pérdida de 6 puntos y 500 euros.

B. Pérdida de 6 puntos y 200 euros.

C. Pérdida de 3 puntos y 200 euros.

Respuesta correcta: B. Utilizar, sujetando con la mano, dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce, es considerado infracción grave y con conlleva la pérdida de 6 puntos y una multa de 200 euros.

La clave de esta pregunt: las distracciones son la principal causa de accidentalidad, y lo que más distracciones provoca es el móvil, por ello ha aumentado la detracción de puntos a 6 por su manipulación. Además, es considerada infracción grave, y todas ellas conllevan una multa de 200 €.

6- ¿Puede el vehículo de movilidad personal tener sillín?

A. No porque ya no se consideraría vehículo de movilidad personal.

B. Sí.

C. Sí, si está dotado de sistema de autoequilibrado.

Respuesta correcta: C. El comúnmente conocido como patinete eléctrico, es el denominado vehículo de movilidad personal o VMP, el cual debe tener una o más ruedas, una única plaza, motor eléctrico. Su velocidad máxima será entre 6 y 25 km/h, pudiendo tener un asiento o sillín, siempre y cuando esté dotado de sistema de autoequilibrado.

La clave de esta pregunta: los VMP pueden tener sillín, siempre y cuando tengan sistema de autoequilibrado, en caso contrario, está prohibido. El autoequilibrado, es un sistema auxiliar de control cuya función es mantener el equilibrio de un vehículo o estructura.

7- ¿Cuál de estos motivos puede ser causa más frecuente de accidente?

A. El mal estado de la dirección.

B. El mal estado de los neumáticos.

C. El mal estado de los frenos.

Respuesta correcta: B. Los neumáticos son la causa mecánica que más está involucrada en los accidentes de tráfico. En la gran mayoría de las ocasiones por una mal mantenimiento.

La clave de esta pregunta: el neumático es la parte más importante del vehículo porque es el único elemento del mismo que está en contacto con el suelo. Y por ello debemos de revisarlos a menudo para evitar posibles accidentes.

8- ¿En esta situación, puede circular por el carril central?

A. No, debe circular por el carril derecho.

B. Sí, porque la vía no está saturada.

C. Sí, si no se entorpece la marcha de otros vehículos que circulen detrás.

Respuesta correcta: A. Fuera de poblado se debe de circular por el carril derecho, siempre que las circunstancias lo permitan. Aunque se puede utilizar el resto de carriles por ejemplo para adelantar, una vez éste finalice, hay que volver al carril derecho. Fuera de poblado, siempre el carril derecho esté libre, se circular por el carril derecho. Lo mismo sucede en poblado si tiene varios carriles y no están delimitados porque si lo están se podrá circular por el que más convenga a su destino.

9-¿Cuál es la velocidad máxima permitida para un turismo en una vía urbana con plataforma única de calzada y acera?

A. 45 km/h.

B. 50 km/h.

C. 20 km/h.

Respuesta correcta: C. El límite genérico de velocidad en vías urbanas será de:

a) 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera.

b) 30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación.

c) 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de circulación.

La clave de esta pregunta: para muchos conductores se ha quedado en la memoria que se ha reducido la velocidad en las vías urbanas a 30 km/h, sin conocer que la normativa recoge que la velocidad máxima será de 20 km/h cuando la vía disponga de plataforma única de calzada y acera.

10- Esta señal prohíbe...

A. girar a la derecha, únicamente.

B. girar a la izquierda, únicamente.

C. girar a la izquierda y cambiar el sentido de la marcha.



Señal de tráfico FOTO: DGT

Respuesta correcta: C. Esta es la señal R-303 que prohíbe girar a la izquierda. También prohíbe el cambio de sentido de la marcha. Al ver esta señal percibe que se prohíbe girar a la izquierda claramente pero no percibe que también prohíbe cambiar el sentido de la marcha.

La clave de esta pregunta: esta pregunta se falla porque no tiene en cuenta las dos prohibiciones. Por ello siempre que vea esta señal acuérdese de un “2″ porque prohíbe dos cosas: el giro a la izquierda y el cambio de sentido.