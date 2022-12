La Fundación Atresmedia lanza la 2ª edición de ‘Busca tu causa y dale Efecto MIL’ para impulsar el uso positivo de las redes sociales entre los jóvenes

La Fundación Atresmedia lanza la 2ª edición de ‘Busca tu causa y dale Efecto MIL’, con el objetivo de impulsar el uso positivo de las redes sociales entre los jóvenes. Para ello, los jóvenes de entre 16 y 25 años podrán participar elaborando un video de menos de un minuto para las redes sociales Instagram o TikTok, utilizando su creatividad, talento, habilidades de comunicación y sus propias herramientas, con el fin de sensibilizar en redes sociales sobre las oportunidades y los riesgos de su uso y concienciar a los jóvenes de su entorno y a la sociedad en general.

A partir de una serie de temas, como son los peligros de los retos virales, el acoso en las redes sociales, los discursos de odio, la detección de noticias falsas y la adicción a las redes sociales, los jóvenes que se animen a participar podrán elegir uno de ellos, registrarse en la web de efectomil.org y subir el vídeo que han elaborado. Los vídeos deberán ser presentados en formato mov o mp4, con una duración máxima de un minuto ajustándose al formato requerido en la red o redes sociales en las que el participante pretenda difundirlo. El plazo de presentación de candidaturas concluirá el 28 de febrero a las 23.59 horas.

Como novedad de esta 2ª edición, los participantes podrán presentarse individualmente o en grupos formados por u n máximo de 3 personas.

Posteriormente, se valorarán todos los vídeos recibidos y se seleccionarán 10 finalistas atendiendo a los criterios de pertenencia, relevancia, reflexión, creatividad, calidad y fomento de la participación, que recibirán una formación impartida por Atresmedia Formación que incluye módulos sobre Creatividad, Guion, Técnicas de marketing y Redes Sociales, así como conceptos esenciales sobre el análisis de la información y el uso seguro de los dispositivos, entre otros conocimientos, con la nuevo módulo de Alfabetización Mediática e Informacional (AMI), con la que podrán mejorar y profesionalizar su video.

El ganador, que será elegido por un jurado compuesto por distintos profesionales de Atresmedia expertos de diversos ámbitos de la comunicación audiovisual, el marketing y la publicidad del Grupo Atresmedia, recibirá un premio consistente en un pack tecnológico a elegir valorado en 3.000 euros, así como la participación en una experiencia Atresmedia, como asistir a un rodaje o visitar un programa de televisión.

Asimismo, la campaña ganadora se difundirá en la página web y las redes sociales de la Fundación (Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn) y en las propias del proyecto de ‘Efecto MIL’ (Instagram, Twitter, TikTok) y en su página web, para que sirva como inspiración a los jóvenes participantes de posteriores ediciones.

Para Adrián Saura, ganador de la 1ª edición de Efecto MIL por #estabienpedirayuda, participar en esta iniciativa ha sido una experiencia de gran aprendizaje por lo que, según ha manifestado, “recomiendo participar en la 2ª edición porque te va a enseñar cómo gestionar las redes sociales y hacer un buen uso de ellas. Las redes sociales no están solo para el postureo, con esta iniciativa tendrás un cambio de mente y a partir de ahora usarás bien este medio. Yo, gracias a Efecto MIL, pude conseguir la cámara que quería para poder seguir creando vídeos y contenidos para redes”.

Para María Blaya, ganadora de la mención especial de la 1º edición por ‘Aquí no se tira’: “Ser una de las finalistas ya fue un gran premio. He aprendido mucho y he mejorado a nivel profesional gracias a la formación de Atresmedia y con el premio he podido asistir a mi programa favorito”. “Participar en Efecto Mil ha sido una experiencia 10 de 10 y la recomiendo 100% a aquellos que les gusten las redes sociales y crear contenido”, ha asegurado.

Todos aquellos que quieran participar en esta nueva edición pueden consultar las bases legales de la convocatoria aquí y otros recursos para desarrollar sus videos en la página web del proyecto o en las redes sociales de Efecto MIL (Instagram, Twitter, TikTok). Además, pueden unirse al canal de telegram, a través del cual podrán estar al tanto de todas las novedades del proyecto.

Los temas sobre los que podrán realizar los videos son:

Los peligros de los retos virales: Según un estudio de la Universidad Internacional de La Rioja, el 80% de los jóvenes han llevado a cabo retos virales de corte social (que no entrañan ningún peligro para los participantes) aunque un 15,3% combina los retos inofensivos con ‘challenges’ peligrosos, suponiendo esto un riesgo para su salud.

El acoso en redes sociales: Según el estudio de UNICEF ‘El impacto de la tecnología en la Adolescencia’, 2 de cada 10 adolescentes podría estar siendo víctima de ciberacoso. Según la encuesta realizada por Save the Children en 2019 a 400 jóvenes de toda España, más de las tres cuartas partes de los encuestados han sufrido violencia online durante su infancia.

Los discursos de odio: Internet y las redes sociales se han convertido en las principales vías de comunicación de discursos de odio. Entre los hechos conocidos relativos a los delitos de odio que se hayan podido cometer a través de Internet o redes sociales, los ámbitos de “ideología”, “orientación sexual e identidad de género” y “racismo y xenofobia” son los que muestran mayor incidencia en 2021.

La detección de noticias falsas: El 56,4% de los usuarios de Internet de todo el mundo manifiesta preocupación por no saber qué es cierto y qué no en el ámbito de las noticias en la red, según el informe Digital 2021. El 54% de los españoles considera que no sabe diferenciar las noticias falsas, o fake news, según datos de Trust Project. Además, la viralización de estas noticias falsas puede crear confusión entre los receptores e incluso problemas con otros usuarios, creando sesgos.

La adicción en redes sociales: Según la OMS el uso excesivo de las tecnologías o Internet tiene la misma consecuencia que una droga. La adicción a Internet y el uso excesivo de las nuevas tecnologías se califica ya como enfermedad. Según un estudio de UNICEF, a nivel nacional, un 33% de los jóvenes (entre los 12 y los 16 años) podrían presentar un “uso problemático” de las redes sociales.