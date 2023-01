Darias, sobre el aborto: “No vamos a permitir ningún retroceso en libertad sexual”

La ministra de Sanidad y candidata del PSOE a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha dicho este sábado que su partido “no va a permitir ningún retroceso en materia de libertad sexual y reproductiva”.

En declaraciones a los medios previas al inicio del comité regional del PSOE canario, Darias ha hecho referencia al protocolo que pretende introducir el Gobierno de Castilla y León, a iniciativa de Vox, para que las mujeres que hayan decidido abortar se vean obligadas a escuchar el latido del feto o a ver ecografías en 4D.

“Quiero ser clara en este aspecto. No pensemos que en los derechos conquistados no puede haber retrocesos porque allí donde gobierna la derecha los hay, especialmente en lo referido a recortes en los derechos de las mujeres”, ha advertido Carolina Darias.

En este sentido ha abogado por “proteger” esos derechos y ha insistido en la firmeza del PSOE frente a medidas de ese tipo.

Exconsejera respetada

Por su parte, la exconsejera de Sanidad de Ciudadanos de Castilla y León, Verónica Casado, una de las voces más escuchadas durante la pandemia y reconocida como mejor médica del mundo en 2018, ha tachado de “ideológicas y sin sustento económico” las medidas para disminuir los abortos en Castilla y León anunciadas por la Junta el jueves y que están destinadas a “ganar votos” entre cierto sector de la población.

En declaraciones a la Agencia EFE, la exconsejera de Sanidad, que se vio cesada del cargo cuando el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernándz Mañueco, convocó en diciembre de 2021 elecciones anticipadas, ha criticado también a la Consejería de Sanidad por aceptar este protocolo del ala de Vox del Gobierno sin haber realizado antes un estudio del impacto que tendrá.

“Las medidas ideológicas hay que aterrizarlas”, ha expresado Casado, que ha reprochado a la Junta y a la Consejería de Sanidad que acepten este protocolo anunciado por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), sin saber cómo afectará al sistema sanitario: “¿Cuánto va a costar, qué profesionales lo van a hacer, existe el equipamiento técnico necesario?”, se ha preguntado.

En este sentido, ha puesto el grito en el cielo cuando escucha hablar de ecografías en 4D para todas las embarazadas en la Comunidad: “¿Cuántos servicios de Ginecología tienen esta prestación?”.

Como profesional sanitaria en un centro de atención primaria de Valladolid, Casado ha alertado de que medidas como esta también ahondarán en los problemas de los facultativos, al añadirles más “carga de trabajo y burocracia”.

Del mismo modo, ha cargado contra la falta de sensibilidad y de empatía de la Junta con las mujeres que quieren abortar: “Llevo muchos años en esta profesión y nunca he visto que una mujer tomara la decisión de abortar sin ser para ella algo tremendamente doloroso”.

Asimismo, la exconsejera y médico de familia ha criticado las contradicciones surgidas estos días en relación a este nuevo protocolo para embarazas que no sabe si será o no de obligado cumplimiento para los facultativos: “Si es obligatorio igual deberían de existir listas de objetores que no quieran aplicarlo”, ha reflexionado.

“No se puede llevar a cabo estas medidas sin un estudio sólido de su impacto”, ha incidido Casado, que ha alertado también de la “difícil situación” en la que se encuentran los consultorios médicos “totalmente saturados”.