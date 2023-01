Primeros efectos del temporal en España: la nieve complica el tráfico en estas carreteras

Los efectos del temporal que azota la Península ya se está empezando a notar con problemas en algunas carreteras. En concreto, la DGT reporta unos 450 kilómetros de vías afectadas en diferentes grados por las inclemencias meteorológicas, con 422,8 en nivel rojo, 19,5 kilómetros en amarillo y 6,7 en nivel negro.

Así, en la provincia de Huesca tienen prohibida la circulación los vehículos pesados la A-21 en Puente la Reina, la A-23 en Nueno, la A-136 en Biescas, la A-138 en Abizanda, la A-139 en Santaliestra y San Quílez, la N-240 en Jaca y la N-330 en tres puntos (Sabiñánigo, Aínsa y Canfranc). En todas ellas, la DGT establece un nivel de circulación rojo (difícil), lo que supone que está prohibida la circulación de camiones, vehículos articulados y autobuses y la obligatoriedad de usar cadenas o neumáticos de invierno para los demás coches.

Además, las nevadas han obligado a suspender varias rutas de transporte escolar en cinco comarcas. La más afectada ha sido la Jacetania, donde de han suspendido todas las rutas de transporte escolar, once de ellas en su totalidad y diez de manera parcial, con unos 200 alumnos afectados. En la Comarca del Sobrarbe, las rutas suspendidas total o parcialmente, han sido 13, lo que ha hecho que casi un centenar de alumnos no hayan podido acudir a su centro educativo. Especialmente, los estudiantes del IES Sobrarbe, de Aínsa, y algunos centros de Educación Infantil y Primaria. En la Comarca de la Ribagorza, las rutas de ambos valles se han prestado en su totalidad, pero 9 alumnos del IES y el CEIP de Graus no han podido llegar a su centro educativo, por afecciones en las rutas de Aldea Puy de Cinca, Panillo y Caneto. En el Alto Gállego, el transporte escolar no ha podido recoger a 19 alumnos del colegio e instituto de Sabiñánigo en las rutas de La Guarguera, Caldearenas e Ibor. También se han visto afectadas las rutas de Educación infantil y primaria de Ainteto y Caldearenas, con más de 20 alumnos. En la Hoya de Huesca, se ha suspendido la ruta de La Peña con destino Ayerbe, y 6 alumnos no han podido ir a clase.

De igual modo, en Castilla y León, dos tramos de carreteras nacionales se encuentran en nivel rojo en la provincia de León debido a la nieve. Estos se encuentran en la N-621, entre los kilómetros 93,705 y 121,74, a la altura de Riaño, en ambos sentidos, y en la N-625 entre los kilómetros 121 y 92, en Osaja de Sajambre. Otro tramo de carretera se encuentra también afectado por la nieve, en este caso en la provincia de Soria, en la CL-117 a la altura de Molinos de Duero, donde se ha establecido el nivel amarillo, que significa la prohibición de circular a los camiones y una velocidad máxima de sesenta kilómetros por hora para los demás vehículos. Por otro lado, los camiones no pueden transitar por la AS-117 a la altura del municipio asturiano de Caso, y en Lérida también hay prohibición para el movimiento de vehículos pesados en la N-260 en Vilaller.

En Navarra, La nieve caída ha obligado a cerrar al tráfico una carretera de la zona pirenaica, donde ya había dos cortadas por vialidad invernal, y otras cinco necesitan cadenas a estas horas, todas ellas en la red secundaria. Está cerrada al tráfico la NA-137 Burgui-Isaba a partir del kilómetro 59, además de la NA-2011 Salazar-Francia desde el kilómetro 7 y la NA-2012 Ochagavia-Irati, también desde el 7, aunque estos dos últimas como todos los años por vialidad invernal. Además se necesitan cadenas en la NA-214 Navascués-Burgui, NA-176 Garde-Ansó, NA-2000 Isaba-Zuriza, NA-137 Burgui-Isaba y NA-140 Burguete-Isaba.

Para hacer frente al temporal de nieve, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha dispuesto 802 máquinas quitanieves y 154.449 toneladas de fundentes que actuarán en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia.