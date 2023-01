Temporal en España: ¿cuándo dejará de hacer este frío?

La entrada de una masa de aire frío ha dejado estos días temperaturas anormalmente bajas y nevadas en cotas bajas. El temporal reducirá su intensidad este jueves, ya que se espera un ascenso de las temperaturas, con lo que las heladas reducirán su extensión y las nevadas aparecerán en cotas más alta. Sin embargo, se avecina un nuevo episodio de frío.

El episodio invernal provocado por la borrasca ‘Fein’ comienza a ceder este jueves, pero aún mantiene en alerta a 15 comunidades autónomas por fenómenos meteorológicos adversos como lluvias, nevadas, temperaturas mínimas, deshielos, aludes, vientos u oleaje, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El aviso de riesgo importante (naranja) por nevadas permanecerá activado en Cantabria, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra, Huesca, Zaragoza. Además, tendrán aviso de riesgo (amarillo) las provincias de Asturias, Álava, León, Palencia, Burgos, Soria, Zamora, La Rioja, Lérida y Madrid. Además, tendrán aviso de riesgo (amarillo) por temperaturas mínimas de -4 a -6 grados centígrados en las provincias de Huesca, Gerona, Barcelona, Lérida, Granada y Jaén.

Aunque la cota de #nieve sube, todavía será un fenómeno adverso este jueves, junto con el oleaje, el viento, las lluvias, y las temperaturas bajas. Además, debido a la gran cantidad de nieve acumulada, hay avisos por dos fenómenos relacionados con ella: aludes y deshielos. pic.twitter.com/5xbyZYcFQv — AEMET (@AEMET_Esp) January 19, 2023

El aviso amarillo por lluvias afectará a La Coruña, Lugo, Pontevedra, León, Asturias y Cantabria, donde podrán acumular más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. El viento, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora pondrá de color naranja el aviso para Tarragona y Castellón, mientras que tendrán aviso amarillo por rachas de 70 a 90 kilómetros las provincias de Cantabria, Vizcaya, Huesca, Zaragoza, Teruel, Barcelona, Lérida, Castellón, Valencia, Alicante, Albacete y Baleares.

Meteorología también ha activado el aviso naranja por olas de cinco a seis metros en el litoral de A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa, Lugo y Vizcaya, y por olas de tres metros en Tarragona. Además, la subida de las temperaturas y las precipitaciones provocarán deshielos por lo que la AEMET avisa de este riesgo a Cantabria, Burgos y Navarra, así como a Huesca y Navarra por aludes.

Las lluvias de esta tarde y las de mañana, junto a la subida de temperaturas, contribuirán al deshielo de parte de la nieve acumulada, sobre todo en cotas bajas. Precipitación prevista para mañana viernes por el modelo HRES-IFS y variación de espesor de nieve previsto para mañana pic.twitter.com/54DWsTCEnJ — AEMET_CastillayLeon (@AEMET_CyL) January 19, 2023

El viernes continuarán las lluvias, que serán abundantes abundantes en el Cantábrico y nevará por encima de unos 600 metros en los Pirineos. Habrá lluvias débiles y dispersas en otros puntos de la mitad norte y zonas montañosas de la península, con una cota de nieve situada en torno a 1.400 metros, por lo que continuarán los deshielos. Respecto a las temperaturas, subirán notablemente en casi todo el país, especialmente las nocturnas, con un ascenso de hasta ocho grados respecto a este jueves, con lo que las heladas quedarán acotadas a zonas montañosas.

Durante el fin de semana, los cielos estarán más despejados y se irá instaurando el tiempo anticiclónico. Solo habrá alguna lluvia en Galicia y Asturias, así como en otros puntos puntos del norte, del Mediterráneo y de Baleares. Las temperaturas volverán a bajar bruscamente con la llegada de una nueva masa de aire gélido desde latitudes más altas. Así, durante el domingo y principios de la semana que viene tendremos heladas muy intensas en zonas de interior y de montaña. Los termómetros bajarán de -5 grados en amplias zonas del interior peninsular, sobre todo de las dos mesetas, y de -8 en páramos del centro y zonas de montaña. Se esperan valores mínimos en algunas capitales de provincia como en Albacete, Ávila y Teruel, donde los termómetros rondarán los -5 ºC entre el domingo y el miércoles. También se registrarán fuertes heladas en Soria, Cuenca, Burgos o Guadalajara y Madrid. Además, debido a esta nueva entrada fría, la cota de nieve descenderá a niveles muy bajos, entre los 100-300 metros de altitud en el nordeste de la Península durante el domingo y el lunes.

En lo que queda de semana el anticiclón en superficie será el dominador en la Península... pic.twitter.com/FQnw56XVgM — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) January 19, 2023

El frío nocturno podrá intensificarse aún más a principios de la semana próxima, según informa eltiempo.es. Así, las heladas estarán aseguradas en prácticamente todo el interior hasta el miércoles 25, aproximadamente. No obstante, pese a las bajas temperaturas previstas, “no se espera que este episodio de bajas temperaturas llegue a ser una ola de frío. Es cierto que algunas madrugadas podrían llegar a registrarse puntualmente en ciudades como Madrid o Lleida mínimas por debajo del umbral de ola de frío. Sin embargo, no se cumplirá ni en extensión de territorio ni en persistencia (al menos 3 días consecutivos), el criterio para que se considere ola de frío”, señalan desde la web meteorológica.