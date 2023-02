Si encuentras esto en un bote de especias, tíralo inmediatamente

¿Te acuerdas de aquella vez que compraste un bote de nuez moscada para probar la receta de croquetas y que no la volviste a utilizar?. Quizás en tu caso particular no fuera con la nuez moscada (que puede utilizarse en muchos platos y con muy buenos resultados, además), sino con cualquier otra especias. Independientemente de si fue por un bote de nuez moscada, de clavo, de anís... es algo que a todos nos ha ocurrido en algún momento de nuestra vida.

La buena noticia es que las especias no caducan. Sí que tienen -sin embargo- una fecha de consumo preferente a partir de la cual habrán perdido la mayor parte de sus propiedades organolépticas. Es decir, que el olor, el color o el sabor que las hacía tan especiales... será mucho más débil. Por eso es recomendable hacer un repaso a nuestro armario de vez en cuando. Eso sí, además de revisar la fecha de consumo preferente, también debemos buscar otra señal de alerta, que también nos estará indicando que es necesario tirar el bote de una vez por todas:

Ha llegado el momento de tirarlo

Si bien algunas especias -como el ajo, la canela o el clavo- tienen un olor tan fuerte que es capaz de espantar a los insectos, el hecho de que sean hiervas y plantas también implica que algunas larvas, arañas y otros insectos podrían encontrar entre ellas un ambiente ideal para prosperar. Sobre todo si no las conservamos en productos totalmente herméticos.

Para evitar que esto suceda ya hemos dado los dos tips: el primero, revisar el armario de las especias de vez en cuando, para evitar que se pase la fecha de consumo preferente y para comprobar que todo está en buen estado. Y segundo, conservar las especias en botes herméticos de cristal o de plástico... en vez de guardarlas en sobres abiertos.

Al guardarlas así podremos evitar también que se contamine su sabor, que es otro problema que suele ocurrir cuando las especies están en contacto con el aire y comparten el mismo espacio con otros aromas, sobre todo aquellos que son más poderosos y que son capaces de inundarlo todo con su olor.

Una tercera y última recomendación que puede ayudarnos a conservar las especias durante más tiempo y libres de insectos es poner granitos de arroz en el especiero. Con el tiempo, los granitos de arroz absorberán toda la humedad del condimento, eso hará que el producto conserve mejor sus cualidades, que no aparezcan insectos y que no se produzca moho.