En muchos hogares, la Navidad de 2025 va a brillar distinto. Las coronas, los abetos frondosos y las cintas rojas dejan paso a una tendencia más calmada: árboles decorativos iluminados, pensados para crear ambiente sin llenar el salón de adornos. Entre las novedades, uno de los modelos que más está dando que hablar es el nuevo árbol con luz de Zara Home, pequeño, minimalista y perfecto para cualquier rincón.

Ni abetos clásicos ni árboles recargados: ahora se lleva una alternativa navideña más discreta Zara Home

El miniárbol luminoso de Zara Home que apuesta por una Navidad sencilla y elegante

Lejos del clásico pino verde, este diseño apuesta por una estructura negra de 50 centímetros de altura, con ramas finas en las que se integran pequeñas luces LED de tono blanco cálido. El efecto recuerda a diminutas flores encendidas: lo justo para aportar delicadeza y brillo sin caer en el exceso visual. Es una pieza pensada más como objeto de luz ambiental que como árbol "protagonista" lleno de bolas, lazos y adornos.

El árbol funciona con enchufe e incorpora un cable de unos tres metros, lo que permite colocarlo sobre aparadores, mesillas o estanterías sin estar pegado a la toma de corriente. La base metálica, de unos 13 x 13 centímetros, le da estabilidad incluso en superficies estrechas, algo clave para quienes viven en pisos pequeños o buscan un detalle navideño en el recibidor o el dormitorio.

Su estética, muy ligera, encaja bien en interiores modernos, nórdicos o rústicos depurados. No compite con el resto de la decoración, se integra. Las luces repartidas por las ramas generan un brillo uniforme que sirve tanto para acompañar una composición navideña en el salón como para usarlo como único punto de luz suave en las tardes de invierno.

Una de las razones por las que este tipo de árbol gana terreno cada año es su versatilidad: se puede mover de sitio con facilidad, usar solo en Navidad o dejarlo como lámpara decorativa el resto del invierno. Con propuestas como esta, Zara Home refuerza la línea de decoración navideña más luminosa y sencilla, pensada para quienes quieren un ambiente festivo, elegante, cálido y sin recurrir al abeto tradicional de siempre.