Gracias, Richard Gere

La situación de "sin vivienda" de muchas personas aumenta en Europa. Más de 37.000 en España. Richard Gere y su esposa Alejandra, acaban de presentar el documental "Lo que nadie quiere ver", producido por la ONG Hogar sí, de la cual son patronos, en la que dan voz a tres hombres y una mujer habitantes de la calle durante mucho tiempo, que, gracias a la ayuda de esta organización, han conseguido salir de la catástrofe vital que es no tener una casa en la que cobijarse.

He tenido la suerte de conocer a fondo a muchas de estas personas que, por diversas contrariedades vitales terminaron no solo sin hogar, también sin techo, que no es lo mismo. Hay personas con casa, incluso mansiones, que no han conseguido nunca tener un hogar, ese lugarcito cálido y afectivo que te protege de la furia y el ruido de la calle y sus depredadores. Pero de lo que no hay duda es que para poder crear este cobijo, es imprescindible tener un techo.

He tenido la suerte, también comencé como patrona de Hogar sí, fundando después mi propia Asociación, Caídos del Cielo, de poder acompañar a través del teatro, a muchos que lo perdieron todo. Y ver, asimismo, a muchos remontar con la fuerza del héroe o heroína que consigue cambiar el final trágico de su existencia. He vivido tanto con ellos que un libro sería insuficiente para contarlo, lo que sí puedo afirmar en una frase es que la inmensa mayoría de estos "caídos" son gente buena, especialmente sensible a los males propios y ajenos que golpean las vidas. Y otros caerán, porque el sinhogarismo es un mal estructural de estas sociedades nuestras. Un mal que ningún país europeo ha conseguido erradicar.

Solo Finlandia, con años de políticas al respecto, ha conseguido reducir considerablemente la exclusión residencial con una premisa ineludible, asegurar la vivienda a todos y humanizar la vida de estas personas. Humanizar, palabra clave. Reconocerlos, comprenderlos e invertir en justicia y dignidad. Richard Gere lo está haciendo personalmente. Mil gracias.