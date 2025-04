Un abogado revela que muchas de las multas durante el apagón son nulas: “No os preocupéis si os han multado”

La Península se vio afectada este lunes por un apagón masivo que afectó a prácticamente todos los puntos de España. Durante horas el país se quedó a oscuras y casi paralizado. Muchos comercios tuvieron que cerrar, el transporte ferroviario se detuvo y multitud de personas vivieron una odisea para volver a sus casas desde el trabajo, especialmente en las grandes ciudades. Algunos tuvieron más suerte y al acudir a su lugar de trabajo en coche, pudieron volver con mayor facilidad.

Mayor facilidad no implica normalidad, ya que la ausencia de electricidad apagó los semáforos y se generaron largos atascos. Muchos conductores dieron por hecho que, por una vez, los radares no podrían multarles y decidieron saltarse las normas de velocidad establecidas por Tráfico. Sin embargo, muchos fueron multados porque no todos los dispositivos dependen de Red Eléctrica de España. Justamente, los más innovadores, instalados de manera progresiva por la Dirección General de Tráfico (DGT), son completamente autónomos.

Sin embargo, no fueron las únicas sanciones. Muchos usuarios fueron multados por no renovar su parquímetro o dejar su coche mal aparcado en un momento puntual durante la emergencia. Miguel Ángel Mejías, abogado especializado en el sector, explicó en un vídeo en Instagram que muchas de esas multas son nulas: "Información importantísima, compartid este vídeo para que todo el mundo lo sepa", comenzaba diciendo en el vídeo.

Este es el motivo por el que muchas multas durante el apagón son nulas

El abogado realiza en vídeo en función de casos reales recibidos: "Nos pasasteis varios vídeos y fotos de los controladores y agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad multando por no poner el parquímetro, por no renovarlo o por dejar el coche mal aparcado". Ante estos posibles casos, el abogado es muy contundente: "Si os han multado por estar en una situación extrema, como ir corriendo a proteger a tus hijos o a tus familiares ancianos, es decir, si has tenido que socorrer a otra persona, y te han multado, esa multa es nula por vulneración del principio de culpabilidad".

Apagón Eléctrico Masivo David Zorraquino Europa Press

¿Qué es el principio de culpabilidad?

Según explica el Boletín Oficial del Estado (BOE), el principio de culpabilidad significa que la culpabilidad es un presupuesto necesario de la legitimidad de la pena estatal. A su vez, la culpabilidad es el resultado de una imputación de reprobación, en el sentido de que la defraudación que se ha producido viene motivada por la voluntad defectuosa de una persona. Parece algo complejo, pero el abogado lo explica de forma sencilla: "Para que se pueda sancionar se tiene que actuar con conciencia y voluntariedad de querer cometer la infracción".

Vuelve a incidir en el funcionamiento de este principio, para muchos desconocido: "El principio de culpabilidad exige que toda sanción administrativa se fundamente en una conducta reprochable del infractor: dolo o imprudencia consciente. Si la persona actúa sin plena voluntad o bajo un estado de necesidad, no hay culpabilidad y, por tanto, la multa carece de base legal". Ante ello, afirma contundentemente: "No os preocupéis si os han multado por ir a ayudar o a socorres a vuestros seres queridos en situación extrema porque estas multas son nulas". Concluye con un mensaje a la sociedad: "Que todo el mundo lo sepa y la administración no se lleve tu dinero".

¿Qué casos son excepcionales de socorro?

El abogado también especifica que casos son aquellos en los que el socorro impide la multa: "Cuando alguien detiene su vehículo brevemente para auxiliar a un familiar mayor o dependiente en una urgencia". Desvela el motivo por el que no puede ser sancionado en estos casos: "Su conducta queda amparada por la ausencia de reprochabilidad: la ley no castiga el estado de necesidad que impide actuar de otro modo".

¿Qué pasa con las multas por los parquímetros?

Muchas personas activan el parquímetro desde su teléfono móvil, pero al no tener cobertura, eso era imposible. También algunos puestos donde se activa quedaron fuera de servicio y alargar o poner la hora era imposible. Ante ello, el abogado aclaraba que la multa es nula y la razón es la siguiente: "Hacemos mención explícita a los parquímetros porque, durante el apagón, muchos conductores no pudieron pagar o renovar su ticket al quedar los dispositivos inoperativos, y se les impusieron sanciones injustas pese a no poder acceder al servicio".