Un tiktoker británico avisa a los turistas sobre qué evitar en Benidorm y siembra la polémica con los taxis

Harry Tokky, un creador de contenido británico, se ha convertido en una referencia para miles de turistas del Reino Unido que buscan consejos sobre qué hacer, y qué evitar, en Benidorm. A través de sus vídeos en TikTok, el influencer comparte recomendaciones sobre restaurantes, playas y zonas de ocio, pero también lanza advertencias sobre servicios y prácticas que, según él, pueden arruinar la experiencia.

Uno de sus vídeos estaba dedicado a los taxis en la ciudad. En él, Tokky explicaba cómo reconocer los vehículos autorizados para evitar servicios no regulados que pueden resultar más caros o inseguros. Según él, el único tipo de taxi seguro en Benidorm son los coches blancos con una franja azul en el lateral, que además llevan una luz en el techo para indicar su disponibilidad: verde si están libres y roja si están ocupados.

El creador de contenido advierte que muchos turistas todavía utilizan taxis no oficiales, que no están registrados, carecen de seguro para pasajeros y no se rigen por tarifas controladas, lo que puede conllevar sobreprecios o riesgos para la seguridad. En contraste, los taxis autorizados aplican precios oficiales, ofrecen un servicio regulado y suelen brindar un trato profesional y correcto, según resume Tokky.

Aunque el vídeo original ha sido eliminado sin explicación, el mensaje ya se ha difundido ampliamente entre los usuarios, quienes agradecen la advertencia y comparten sus propias experiencias negativas con taxis no autorizados en zonas turísticas. Mientras tanto, Tokky continúa publicando contenido sobre Benidorm, centrado en qué lugares visitar y cuáles es mejor evitar para disfrutar de unas vacaciones sin sorpresas.