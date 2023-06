«Ahora la infancia está invadida por la ideología»

En «Criar con salud mental» (Paidós) la psiquiatra y psicoterapeuta especialista en niños y adolescentes reflexiona y da ideas a los padres y madres para una crianza más sana y con sentido.

¿Por qué generaciones sin móvil, que comían bocadillos de embutidos o azúcar, eran más fuertes emocionales? ¿Qué se está haciendo mal ahora?

Yo creo que no teníamos tanta protección en algún sentido, pero la infancia estaba claramente dividida de la edad adulta. El espacio de los niños y adolescentes se respetaba. Ahora la infancia está completamente invadida por la ideología, la tecnología y los valores o la falta de ellos de los adultos.

¿Las pantallas son el problema?

Es un factor que está jugando en contra. Damos al menor las tecnologías como si fueran algo inocuo y es un factor importante. Luego, los padres están a muchas cosas, hay mucha exigencia, mucha ambición. Todo eso hace que no nos estemos ocupando de los niños y adolescentes. Pensamos que son mini adultos sin comprender la importancia de la adolescencia. Intentamos que los niños estén entretenidos y con esa premisa les damos cosas cuando lo que necesitan es desarrollar la creatividad, la tolerancia a la frustración...

¿Por qué un joven llega a plantearse que la vida es absurda?

Porque a lo mejor la vida que le hemos contado es absurda porque está llena de filtros; porque le hemos dicho que tiene que ser feliz, que se merece todo, que la gente que es feliz tiene todo y es exitosa, guapa, hace planes y va a restaurantes increíbles. Entonces, se arman una realidad en la que piensan que ellos no van a llegar y, cuando no llegan, se decepcionan. La adolescencia es una etapa de duelo, una decepción continua. Cuando un hijo les dice a sus padres que «no es feliz» la respuesta generalizada es: «Con todo lo que yo te he dado, ¿cómo no eres feliz?». Además, se nos está olvidando toda la información que tienen a su alcance. Cuando están tristes buscan en Internet cómo acabar con la vida y ahí te salen métodos de suicidio. Si no se habla de ello, los que están en esa situación piensan que son únicos y no comprenden que puede haber ayudas. Además, no les hemos educado en el dolor y toleran muy mal el fracaso. Ahora la mayoría de jóvenes quiere ser «celebrity» o «influencer», ya no quieren ser médicos porque estamos vendiendo que ser famoso es ser feliz.

Se habla mucho del «bullying» y se pone el foco en la víctima. Pero, ¿qué le pasa a un joven para infligir dolor a otro?

Normalmente es un menor que ha sufrido dolor o falta de desarrollo en la empatía. Es un ambiente negligente. La violencia es algo peligroso porque la introducimos en nuestras vidas como algo para poder arreglar un conflicto, solucionar problemas, conseguir lo que queremos... Aunque un agresor tampoco tiene que ser un niño traumatizado, puede ser simplemente que los padres trabajan mucho y el niño consume violencia en Internet.

¿Cómo influye el legado genético?

Si fuera un juego de cartas y te dieran diez para jugarlas bien, el legado son 1,2,3 o 4, pero siempre hay más cartas que van a hacer que juegues una buena partida y, según las circunstancias que tengas, activarás o no esos determinados genes.

¿Se está usando la infancia como una forma de afianzar posiciones ideológicas?

Completamente, y se está invadiendo la infancia y arrebatándole el derecho a no tener que decidir nada, a poder ser niños y adolescentes. Es una incongruencia entre no puedo votar hasta los 18 pero tengo la mayoría sanitaria a los 16. Todo eso se ha politizado y a los especialistas no nos han llamado para pedir nuestra opinión.

¿La sociedad y los menores están hipersexualizados?

El interés en la sexualidad es normal en los niños, el problema está en la pornografía que consumen, que es la sexualidad agresiva donde se cosifica al otro y el adolescente lo acaba normalizando.