Alerta por el aceite de oliva adulterado en España: estas son las marcas que no debes consumir

La Guardia Civil desmantelaba hace unos días una organización dedicada a la venta fraudulenta de aceite de oliva virgen extra. La etiqueta de estos productos señalaba "aceite de oliva virgen extra" o "aceite de oliva suave", pero su contenido no se corresponde a la misma, siendo mezcla de otros aceites de semilla y de aceites lampantes, una variedad no apta para consumo humano. En la operación se retiraron del mercado de unos 6.400 litros de aceite adulterado.

El aceite lampante es aquel de peor calidad que otras variedades. Puede ser lampante por un problema en las aceitunas, porque hayan sido recogidas del suelo o bien, porque se encuentran demasiado maduras. No obstante, también puede ser un aceite lampante aquel que no es apto para el consumo debido a deficiencias en el proceso de elaboración, por lo que presenta valores de acidez o parámetros que no recomiendan su ingesta.

A pesar de la presencia de esta variedad de aceite en las marcas intervenidas, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía seguró que la presencia del aceite lampante no supone un peligro para la salud, pero a la vista de la presunta actividad fraudulenta, la ausencia de acreditación de origen de las materias primas y del desarrollo clandestino de una actividad alimentaria, por precaución, se recomienda a las personas que no adquieran estos aceites y, en el caso de tenerlos en su poder, se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra.

Las etiquetas localizadas en la intervención indican las siguientes marcas: Carrero, aceite de oliva virgen extra, y Esential, aceite de oliva suave, envasados para Distribuciones Oleotop, en Los Rosales-Tocina Sevilla; Carro, aceite de oliva virgen extra, Producto España, Murcia; Aciencia, aceite de oliva virgen extra envasado por Aceites Tarama SA en Baena (Córdoba); y Agricultor del valle, aceite de oliva virgen extra, y La Rama, aceite de sabor suave, ambas envasadas por 16.006007/MA en Almargen (Málaga).

Otras marcas incluidas en este lista, y envasadas por 16.006007/MA en Almargen (Málaga), son Oleo L.U.X.E., aceite de oliva virgen extra, y Oliv, aceita de oliva suave. También están Scudo, aceite de oliva virgen extra, envasado por Almazara la Ribera S.L., Deifontes, Granada, empresa dada de baja desde marzo de 2023. En este caso, la Junta precisa que "la dirección que figura en la etiqueta (Márquez de Casa Blanca, 2) es errónea y es lo que indica el fraude". Por último, se suman las marcas Tesoro de Oliva, aceite virgen extra; Tierra de Arbequino, aceite de oliva virgen extra; y Valle de Arbosana, aceite de oliva virgen extra, toda envasadas por Hortelano Foods en Almargen (Málaga).