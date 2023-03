Alerta sanitaria por un conocido complemento alimenticio para las articulaciones

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha verificado los incumplimientos de Finitro Extra Forte, un supuesto complemento alimenticio para tener unas articulaciones flexibles y mantener los cartílagos sanos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), denunció ante la Agencia la venta en España de este producto. La organización advertía que los ingredientes que dice contener (curcumina, mejillón de labios verdes, colágeno tipo II, MSM así como otras vitaminas y minerales) presentan una serie de alegaciones saludables no autorizadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Asimismo, indica que el producto no aparece en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de la Aesan por lo que parece que el responsable de su comercialización en España no habría notificado su puesta en el mercado nacional a las autoridades competentes, según indica el artículo 9 del Real Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre, relativo a los complementos alimenticios. Además, la página web a través de la que se publicita, presenta una serie de irregularidades, ya que no constan, por ejemplo, los datos completos de identificación del vendedor, no hay un teléfono de contacto y los términos recogidos no se contemplan en la legislación española (como el derecho de retractación), advierte la OCU.

La Aesan trasladará la información a las autoridades competentes de las comunidades autónomas para que controlen la comercialización de este producto en España, así como a la autoridad competente del país de origen, en este caso Países Bajos, para que efectúen las investigaciones oportunas.

Para la OCU es un "tema preocupante" que supuestos complementos alimenticios no legalmente comercializados estén disponibles, ya que se trata de productos de elevado consumo en nuestra sociedad: una encuesta realizada en octubre de 2021 revela que 4 de cada 10 españoles, consume regularmente complementos alimenticios, a menudo sin la supervisión de un profesional. La organización recuerda que en caso de que un consumidor sospeche sobre la legalidad de un complemento alimenticio o de la página web a través de la que se comercializa, se presente una reclamación a través de la Aesan y/o de los servicios municipales de consumo.