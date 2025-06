Una argentina recién llegada a Barcelona vive un robo en directo y sentencia sobre la ciudad: “Siento que la gente…”

Barcelona está en el foco por la supuesta alta criminalidad en sus calles. Las redes sociales alimentan un debate sobre la seguridad en la ciudad condal, muchas veces con bulos malintencionados. Ocupa el puesto 25 entre las ciudades europeas con mayor índice de criminalidad, con una puntuación de 51.6, con ciudades como París (puesto 11), Londres (puesto 12) y Bruselas (puesto 13) con índices más altos. Además, Cataluña lidera la reducción de delitos en comparación con otras regiones de España, con una caída del 6% en la criminalidad, doblando la media nacional, que es de solo -2,8%.

Sin embargo, los datos muchas veces son solamente números y también conviene estudiar las experiencias de las personas que visitan la ciudad, especialmente si llegan desde fuera y tienen la opción de comparar mundos. Bic Moreno, una joven recién llegada de Argentina compartió un vídeo señalando su visión de Barcelona tras las primeras horas en la ciudad: "Después de 15 horas de vuelo llegamos a España, es la primera vez en Barcelona así que tengo el alma aventurera bien abierta, estoy encendida".

Así ve una Argentina el ambiente de Barcelona

Ella se grabó paseando por la ciudad condal mientras comentaba lo siguiente: "Son mis primeras horas caminando por la ciudad y ¡wow!", exclamaba. El punto que mayor sensación le causó fue la forma de ser de los catalanes y de todos los habitantes de la ciudad: "Pienso que la energía de la gente de Barcelona es muy relajada, muy chill, muy de playa". Explica cómo ve su forma de actuar: "Hoy me tomo una cervecita en un bar, muchas 'juntadas' en grupo, en movimienyo de allá para acá, me gusta".

Se vio también sorprendida por las terrazas de los bares: "Amo también esta situación de restaurantes con las mesitas fuera". Esta situación la lleva hasta su ciudad: "Me recuerda mucho a Buenos Aires, cosa que realmente me agrada", comenta. No habla de inseguridad, sino más bien de lo contrario: "Me siento muy cómoda, llevo un par de horas acá, pero muy, muy cómoda en esta ciudad". Todo ello pese a que no está en ningún lugar marcado: "Estoy caminando, como me gusta a mí, sin rumbo". Finalmente, concluye explicando que su próxima parada es el barrio gótico.

Alucina con la hora a la que anochece

"Estoy completamente mareada", comentaba al inicio de un segundo vídeo. No es por el calor, sino por una circunstancia que la tiene en shock. Es la siguiente: "Son casi las nueve de la noche y es de día". Afirma que estaba bajo aviso, pero no se lo esperaba así: "A mí ya me habían dicho que los días en España duran más, pero, ¿tanto duran? No entiendo por qué sigue siendo de día". Incide sobre ello: "No exagero, no está anocheciendo". Sin embargo, su vídeo de repente cambia de temática por un hecho que ocurre a su lado.

Un robo en directo

"Acaban de robar a mi lado", explicaba mientras se llevaba las manos a la cabeza. "Miércoles (mierda), se lo están llevando preso", añadía mientras miraba de reojo y ponía cara de susto, nada que ver con la del primer vídeo. Tras ello, decide cambiar su rumbo: "Bueno, creo que me voy a caminar a otro lugar", concluye en este vídeo, aunque con una sonrisa.