Una argentina que vive en Barcelona sentencia a los catalanes por hablarle en catalán: "Me dan ganas de..."

A muchos turistas procedentes del extranjero que viajan a Cataluña se les presenta un problema con el que a veces no saben cómo lidiar; el catalán. Poniendo como caso de ejemplo los visitantes latinoamericanos, cuya lengua materna es el español además, que se les responda en catalán puede generarles incomprensión y desconcierto, ya que lo natural para ellos es que, en España te respondan en el mismo español.

No obstante, también es bastante habitual en esta Comunidad Autónoma que cuando alguien se dirige a uno de sus habitantes en castellano su respuesta sea en catalán. Esto, que para varios es de lo más sorprendente, ocurre mucho en España. Esa impresión por parte de los extranjeros está dada por esa expectativa lógica de recibir una respuesta en el mismo idioma que ha sido empleado y más si se trata del español, una de las lenguas más habladas en todo el mundo.

Percepciones muy negativas que desembocan en malentendidos

Desde la perspectiva de varios latinoamericanos, la respuesta en una lengua distinta, aún sabiendo que el receptor sí que la sabe, puede ser percibida como una barrera totalmente innecesaria o, incluso, como una actitud de rechazo. Lejos de temas políticos o de identidad, también es cierto que un catalán puede recurrir a esta lengua por comodidad o porque es la que más emplea en su día a día, aunque los factores anteriormente señalados también suelen afectar en esta decisión.

Cuando este tipo de acciones son muy repetidas en el tiempo, se pueden llegar a formar percepciones muy negativas que desemboquen en malentendidos, y así lo ha corroborado una latina en sus redes sociales. Esta persona, la cual nació en Argentina, ha dado a entender que se ha sentido faltada al respeto y que a aquellos que le respondían en catalán les falta empatía.

"No dejas de ser un extranjero"

Se trata de Sasha Prachas, @sashaprachasm, una creadora de contenido que también se dedica al mundo de la interpretación y al modelaje. Sus publicaciones abarcan temas muy variados, pero los más comunes son acerca de situaciones de la vida, blogs y sus momentos personales. Además, en la actualidad reside en Barcelonay ha criticado en sus redes a aquellos catalanes que no hablan en castellano. Ha indicado que "no dejas de ser un extranjero", dando a entender que es aconsejable ofrecerle toda la ayuda posible a una persona de fuera, y más si es sobre el tema del idioma.

"A mi me caen bien, pero lo que más me enfada es que saben que yo soy argentina, porque conocen el acento, y cuando vas y les hablas te responden en catalán", explica. Lo que más le desconcierta a Sasha es que, aún sabiendo hablar en español, le contestan en otro idioma de forma intencionada. "¿Por qué me lo haces a propósito? ¿Cuál es la gracia? ¿Por tener un acento distinto? ¿Cuál es la necesidad?", declara. La desesperación de Sasha se ve con su respuesta final durante el vídeo, ya que refleja que le saca de sus casillas y que le dan "ganas de...", golpeándose la palma de la mano con el puño, dando a entender que le invaden las ganas de pegar a alguien; y así es como concluye.

La influencer argentina tuvo que eliminar el vídeo

Esta publicación ha generado opiniones de todo tipo, tanto a favor como en contra. Sin embargo, las críticas negativas hacia esta influencer se sobrepusieron, asegurando que lo que está manifestando no se corresponde con la realidad. Ante un mar de comentarios dañinos, Sasha se vio en la obligación de eliminar el vídeo y publicar otro explicando lo sucedido.

Esta actriz y modelo argentina ha querido agradecer todo el apoyo de esos catalanes que la habían respetado y que le habían pedido perdón en los comentarios. No obstante, también ha insistido en que su intención era, tan solo, demostrar una experiencia que le había pasado con una persona que había sido muy irrespetuosa con ella.