Una argentina que vive en Madrid: "Los españoles dicen mucho esta palabra y no consigo usarla"

En casi cuatro años viviendo en Madrid, hay una palabra que esta argentina todavía no consigue hacer suya. No es una expresión complicada, ni un tecnicismo, ni una jerga juvenil recién inventada. Es, justamente, todo lo contrario: una de las palabras más escuchadas en España.

La creadora de contenido argentina @ludistante lo cuenta en un vídeo de TikTok. "Ustedes, los españoles, usan una palabra acá en España que la tiran cada dos frases y a mí me cuesta mucho decirla. Es como que no me acostumbro todavía, me suena bastante rara y eso que ya pasaron casi 4 años acá", indica.

La joven dice que la escucha en el metro, en el trabajo, en grupos de amigos, en todos lados. Dice que parece servir para todo: para saludar, para quejarse, para enfatizar lo que se cuenta y, según ella, hay quienes la colocan al principio de cada frase, otros que la sueltan al final y muchos que la repiten una y otra vez mientras hablan.

La palabra en cuestión es "tía" o su variante masculina "tío". "Yo que vengo de Argentina y de decir mucho boludo, boludo, boludo, boludo, creo que jamás voy a poder cambiarlo por la palabra tía o tío", asegura.

Hacia el final del vídeo lanza una pregunta abierta al público español: "A todo esto, lo que yo quiero saber: ¿saben por qué entre ustedes se llaman así? Y cuéntenme de dónde viene".