Miguelón, un español que trabaja en Australia: “He ahorrado 12.600 euros en seis meses trabajando”

El panorama para los jóvenes en España no es sencillo. Pese a estar preparados con estudios universitarios, muchos no pueden llegar a trabajar de su oficio. Los que lo logran, no siempre obtienen el sueldo deseado o simplemente el que les permita vivir cómodamente y avanzar. Comprar una vivienda se convierte prácticamente en una utopía, como muestran los datos de las compraventas de viviendas realizadas por jóvenes de entre 18 y 30 años, que antes representaban el 22,53% del total y ahora ese porcentaje ha caído hasta el 9,55%.

Muchos se resignan, pero otros buscan soluciones alternativas para poder aumentar sus ingresos y de manera directamente proporcional el ahorro. Una de las soluciones cada vez más repetida es probar suerte en el exterior, es decir, emigrar y salir a trabajar en el extranjero. Las redes sociales permiten escuchar los testimonios de aquellos que tomaron esa decisión, como es el caso de Miguelón, un joven español que trabaja en Australia.

¿Cuánto se ahorra trabajando en Australia?

El sevillano comparte distinto contenido sobre su experiencia en TikTok y en uno de sus últimos vídeos respondió a la cuestión más esperada por sus seguidores: "¿Cuánto he ahorrado trabajando seis meses en la mina de Australia? Esta es la pregunta que más me habéis hecho desde que subo contenido a redes y hoy os la voy a responder". Antes de ello, explicó en qué se basa su trabajo: "Lo primero, como he dicho antes, es que he trabajado unos seis meses en la mina y yo hacía turnos de dos semanas".

Detalló en qué consisten sus turnos: "Dos semanas trabajando, dos semanas de descanso. Por tanto, de los seis meses son como tres trabajando y tres de descanso". Una vez desvelado, fue directamente al grano: "En el banco he ahorrado un total de 21.700 dólares y tengo 750 en la fianza de aquí de esta casa". Es una cifra muy alta, pero que cambia considerablemente al hablar de euros: "El total son unos 22.450 dólares australianos, que al cambio a euros, que es lo que os interesa, 12.600 euros en menos de seis meses".

Una vida de ensueño

Lo más llamativo no es el ahorro, algo que incluso que se podría conseguir trabajando en España con un ahorro muy severo, sino la forma de hacerlo. Lejos de escatimar en gastos, Miguelón vivió todo tipo de aventuras: "En esos seis meses que estuve trabajando en la mina, fui una semana de vacaciones a Fiji, dos semanas y media de vacaciones a Indonesia, Bali, he hecho un road trip por la costa de Australia en dos ocasiones. He hecho un video a bordo por la gran barrera de coral. He visto la playa más bonita del mundo. He surfeado con ballenas. He buceado con tiburones en varias ocasiones. He sobrevolado en avioneta la gran barrera de coral".

También se dio todo tipo de caprichos: "Pero es que eso no es todo. He comprado la última GoPro del mercado con accesorios, la Switch con varios juegos, equipo de buceo, varias tablas de surf, por no contar toda la ropa, caprichos y veces que he salido de fiesta o he ido a comer". Concluyó con una dos preguntas para sus seguidores: "Así que, ¿qué opinas? ¿Merece la pena o no?". El vídeo suma más de 350.000 mil visualizaciones y todo tipo de comentarios: "Para alguien joven, sin responsabilidades familiares... aunque no hubieras ahorrado nada, ya mereceria la pena. Todo eso es experiencia".