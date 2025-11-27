Un argentino revela la razón por la que los turistas siempre eligen Barcelona: "Por eso engancha a tantas personas en el mundo"

Los españoles tenemos la suerte de poder decir que nuestro país es uno de los más destacados en el mundo. El año pasado, logramos otro récord histórico. Casi 94 millones de turistas internacionales nos eligieron como el destino principal de sus vacaciones, como así apunta el Instituto Nacional de Estadística. En este sentido, Cataluña se destacó como la comunidad autónoma que mayor número de estas personas registró durante el 2024.

En la región catalana, Barcelona juego un papel fundamental. Es un 'imán' que atrae el gusto de muchos, y no solo de los ciudadanos de fuera. Es cierto que esta capital despierta pasiones y abre debates de todo tipo. Por un lado, están quienes adoran su mezcla de historia, modernidad, playas, vida cosmopolita y ese ambiente tan característico. Y, por el otro, están aquellos que la critican por la masificación, el turismo intenso o los cambios que esto produce en la ciudad.

Un argentino que se ha 'pateado' el mundo

Por supuesto, este debate también está presente en las redes sociales, y un argentino ha sido un claro ejemplo de ello. Conrado, también conocido como @conradoev en la red social TikTok, es un joven influencer de origen argentino que se dedica a viajar por todo el mundo, como así informa en la biografía de su perfil: "Convierto a remotos en nómadas digitales con mi método".

Haciendo un breve repaso por toda su cuenta, se puede observar los principales destinos a los que viajado. Turquía, Hungría, Bélgica, Marruecos y, por supuesto, España, aunque también hay muchos otros. El lugar que eligió cuando nos hizo una visita fue Barcelona, y ha realizado un pequeño testimonio en el que ha asegurado que su experiencia allí fue muy buena.

Lo mejor que tiene Barcelona es que hay gente de todo el mundo

"Creo que ya he entendido lo que es Barcelona y por qué todo el mundo se vuelve loco con ella", comienza. Las razones que le han llevado a ofrecer esta declaración han sido muy simples. En primer lugar, ofrece una panorámica desde la terraza del lugar en el que está alojado para justo después hablar de su clima. "Estamos en noviembre y el clima es perfecto. Tenemos una vista increíble y también tengo un pequeño balcón", especifica.

El comportamiento de los barceloneses le ha encantado, ya que asegura que cuando está paseando por la calle todo el mundo "te saluda, te sonríe e intenta entablar una conversación contigo". Esta plural amabilidad también puede verse percibida en la nacionalidad y la cultura de los habitantes. "Ves a muchas personas que viven aquí pero que son de diferentes partes del mundo. Es como si hubiese una multiculturalidad", manifiesta mientras de detiene un poco más para elogiar este aspecto.

"Es increíble ver cómo esta comunidad conserva un poco sus valores", añade. Tal es su satisfacción con respecto a ello que es lo que principalmente le ha llevado a dictar una sentencia favorable para la ciudad. "Creo que esto es la clave. Tiene sentido que aquí viva tanta gente de todo el mundo", dice en referencia, de nuevo, a la culturalidad que hay en la Ciudad Condal. Tras estas palabras, el testimonio de Conrado llega a su fin.