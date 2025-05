Un argentino que lleva cuatro años en España crítica la situación del país y da una solución: "Rechazan la bandera"

España es una nación sumamente polarizada con distancias sociales y políticas entre los dos bandos que conforman la sociedad. En este sentido, el origen de toda esta confrontación se remonta años atrás, desde el principio de los tiempos. Pero, sin embargo, las figuras fundamentales que se encargan de alimentar dicha polémica son aquellas que nutren su actividad en esta controversia. De esta suerte, todos aquellos extranjeros que provienen de un país con una gran arraigo por su historia quedan sorprendidos al conocer toda este debate público que impera en las conversaciones de los españoles.

No obstante, un argentino que llego a nuestra nación en 2021, es decir, que lleva cuatro años residiendo en España, ha expuesto con todo lujo de detalle el que él considera que es el principal problema de la nación. En esta explicación no solo se limita a mostrar el enigma político que separa a las familias sino que expone las posibles consecuencias de lo que supondría revertir el sentimiento generalizado de los ciudadanos. En este sentido, la discusión no falló a su cita y las críticas llovieron a montones al igual que los comentarios de apoyo a esta argumentación reposada.

Un argentino que lleva cuatro años en España da su opinión

En la red social X, antes conocida como Twitter, el usuario Esteban Cervi hizo un llamamiento a la polémica al denostar y constatar las problemáticas que atañen al país íbero desde su experiencia como residente extranjero. "España es un país top mundial: excelente seguridad, salud, comida, educación, expectativa de vida, clima, carreteras, internet, infraestructura, pero tiene un problema grave y es que la identidad nacional está rota y fragmentada", agrega el internauta. A diferencia de su patria natal, un ejemplo que atestigua lo mencionado se encuentra en las festividades celebradas por los más pequeños en el transcurso de un año.

La implantación de estos valores se conforma desde primaria. Por un lado, en Argentina, los niños celebran el 20 de Junio el Día de la Bandera, el 9 de Julio el Día de la Independencia o el 2 de Abril conmemoran el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas, entre otros. En contraposición, en España "con suerte conmemoran el 12 de octubre pero a partir de primaria. Y con mucha culpa", añade Cervi. Por otra parte recalca la perduración del sentimiento local por encima del nacional y "muchos rechazan inclusive a la bandera española (que además no saben ni quien la hizo)", incide.

La posible solución que plantea: un llamamiento a los políticos

En adición a lo mentado antes, señala la inexistencia de una letra oficial en el himno de España como otro punto que separa el sentimiento "y si alguien usa una cinta o camiseta española le gritan “fascista” porque les recuerda al franquismo", expresa. Este comportamiento lo considera como algo "malísimo" como consecuencia del desconocimiento de muchos. "Si yo fuera asesor del Ministro de Cultura español le diría que implemente políticas públicas para fortalecer la unidad de los valores y la sociedad española e hispana porque los hispanoamericanos que viven acá son agradecidos, se integran y nuestros hijos aman a su país de origen pero también a España", sentencia el argentino.

El argentino asegura que los españoles deberíamos aprender del modelo de identidad que siguen en Estados Unidos con el fin de preservar el sentimiento de pertenencia que se asemeja en forma y fondo al que siguen en su país, sobreponiendo el orgullo y la satisfacción por la patria conjunta. "En definitiva lo que propongo es traer el orgullo que sienten los países americanos por sus países a la identidad española", concluye el protagonista.